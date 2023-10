Regione Abruzzo, la nota: Enti locali: Marsilio in visita istituzionale ad Elice e Cellino Attanasio

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Pescara, 25 ott. Elice, in provincia di Pescara e Cellino Attanasio, in provincia di Teramo, sono i due Comuni nei quali il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questo pomeriggio, si è recato in visita istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Confrontarsi con il territorio ed i suoi rappresentanti istituzionali – ha dichiarato il Presidente – consente di comprendere meglio le problematiche ed individuare soluzioni concrete – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Regione, in questi quasi 5 anni di legislatura, non ha fatto mai venir meno la sua vicinanza nei confronti degli Enti locali ed in particolar modo dei piccoli Comuni – Elice e Cellino Attanasio non fanno eccezione ma in tal senso è sempre determinante il dialogo tra le Istituzioni”. Ad Elice, Comune di circa 1700 abitanti ai confini con la provincia di Teramo, Marsilio, accolto dal sindaco Gianfranco De Massis ed accompagnato dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verí, oltre che dal consigliere regionale Leonardo D’Addazio, dopo una breve visita in Municipio, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere del castello Baroni – Qui, da circa un anno, sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza dello storico edificio, danneggiato dal sisma del 2009. Un primo finanziamento, pari a circa 730mila euro di fondi Cipe – Sisma Abruzzo 2009, è arrivato a conclusione di un iter burocratico condotto in sinergia con l’Ufficio Speciale della ricostruzione della Regione Abruzzo e consentirà la messa in sicurezza dell’antico castello Baroni, il cui primo insediamento risale addirittura all’anno 1100 circa – Viabilità locale, sanità territoriale ed edilizia scolastica sono stati, invece, alcuni dei temi al centro della visita istituzionale compiuta a Cellino Attanasio – recita il testo pubblicato online. Qui, accolto dal sindaco Giuseppe Del Papa, il presidente Marsilio, seguito dal sottosegretario con delega Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, e dai consiglieri regionali Marco Cipolletti e Simona Cardinali, è stato investito di alcune problematiche riguardanti, tra le altre questioni, i fondi PNRR per l’edilizia scolastica, le risorse attese per l’efficientamento energetico degli edifici comunali ed il poliambulatorio comunale, la cui struttura è pronta da tempo, che attende di essere attivato dalla Asl di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. (REGFLASH) /231025

