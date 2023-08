Regione Abruzzo, la nota: Enti locali: Quaresimale, dopo 10 anni via libera al regolamento di Polizia locale

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 8 ago – aggiunge testualmente l’articolo online. La proposta di legge relativa al nuovo regolamento regionale della Polizia locale è stata approvata, all’unanimità, questo pomeriggio, dal Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A darne notizia è l’assessore regionale con delega agli Enti locali, Pietro Quaresimale – si apprende dalla nota stampa.

“In Giunta avevamo approvato il regolamento della Polizia locale nei mesi scorsi- ricorda l’assessore-. Con l’odierna approvazione da parte del Consiglio regionale, che ringrazio nella sua totalità, si conclude un percorso avviato circa due anni fa – si legge sul sito web ufficiale. Un processo di riforma e riorganizzazione che, tra l’altro, – ha sottolineato – ha portato a confrontarci a lungo con le organizzazioni sindacali e con gli enti locali – aggiunge la nota pubblicata. L’entrata in vigore del nuovo regolamento -ha aggiunto- chiude definitivamente una stagione e ne apre una nuova che si preannuncia carica di novità ed in grado di dare una fisionomia definita al corpo della polizia locale”. L’assessore Quaresimale, inoltre, si è detto “fermamente convinto che il nuovo regolamento di Polizia amministrativa e locale riuscirà finalmente a fornire risposte concrete alle necessità del Corpo ed a quelle di tutti i Comuni abruzzesi”. “Dopo dieci anni di silenzio – ha detto ancora Quaresimale – siamo riusciti a concludere quel processo di riforma previsto dalla legge regionale che permetterà di dare alla polizia locale regionale uniformità normativa e di comportamento – riporta testualmente l’articolo online. All’interno del regolamento, infatti, ci sono tutte le novità previste dal contratto collettivo di lavoro e dalla legge regionale n.42 oltre ad una nuova struttura gerarchica, basata sui gradi previsti nell’ordinamento civile”.

La proposta di legge portata dalla Giunta regionale all’esame del Consiglio regionale è stata preceduta da un’intesa attività che si è sviluppata negli ultimi due anni: dalla nascita dell’Osservatorio di polizia locale alla Scuola di formazione regionale, dalla creazione dell’Albo dei docenti all’adozione del protocollo d’intesa con prefetture e Anci – aggiunge la nota pubblicata. L’assessore Quaresimale ha, poi, ringraziato il presidente della 1° Commissione consiliare, Fabrizio Montepara, per il prezioso lavoro svolto che ha consentito di portare in Consiglio un testo condiviso – Infatti, nella stesura della proposta di regolamento, “si è tenuto conto dei contributi pervenuti dal Comitato consultivo e dalle organizzazioni sindacali, nel rispetto di quell’idea di confronto che è alla base di ogni processo di riforma che chiama in causa i territori e si rivolge ai cittadini”.US/230808

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it