Regione Abruzzo, la nota: Enti locali: Visite istituzionali del presidente Marsilio a Civitaquana e Brittoli

Regione Abruzzo

Pescara, 10 lug. Sanità territoriale, viabilità, servizi, sostegno al sociale, spolamento delle aree interne sono stati alcuni tra i principali temi affrontati, questo pomeriggio, dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, nel corso di due visite istituzionali nei Comuni di Civitacquana e Brittoli, entrambi in provincia di Pescara, dove ha incontrato i due sindaci Samuele Di Profio e Gino Di Bernardo – riporta testualmente l’articolo online. “Ad emergere sono le difficoltà tipiche delle aree interne – ha affermato Marsilio – questa è una zona inserita nella strategia delle aree interne – si apprende dalla nota stampa. Per la precisione, Civitaquana è stata inserita grazie all’iniziativa della nostra amministrazione che ha ampliato il perimetro e riconosciuto, anche a Comuni che erano stati ingiustamente esclusi, la possibilità di entrare a far parte di questa strategia e quindi anche di accedere alle risorse a disposizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ora si cominciano a vedere i primi risultati – ha proseguito – i Comuni capofila stanno elaborando i progetti, cominciano ad arrivare i primi finanziamenti sul territorio che così potrà offrire più servizi per integrare quello che manca a questi in questi territori. Come Regione – ha rimarcato Marsilio – siamo impegnati, come sempre, a sviluppare politiche di prossimità, in modo da consentire a queste piccole comunità di trovare la forza non soltanto di resistere e di rimanere nel terriotrio ma di trovare anche occasioni di rilancio e di crescita riconquistando una certa attrattività anche dal punto di visto degli investimenti – precisa il comunicato. Del resto, – ha concluso – anche in questa zona non mancano, per fortuna, esperienze positive e significative di giovani imprenditori che sono messi a disposizione anche al servizio delle amministrazioni locali”. Alle visite istituzionali ha partecipato anche il consigliere regionale Leoanrdo D’Addazio – aggiunge testualmente l’articolo online. /230710

