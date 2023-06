Regione Abruzzo, la nota: Enti: Marsilio incontra amministratori Unione dei Comuni “Montagna marsicana”

Dal sito della Regione Abruzzo:

Avezzano (Aq), 30 giu. – “E’ stato un bel confronto con i rappresentanti istituzionali del territorio su tre temi fondamentali per la marsica: la nuova rete ospedaliera, l’iter del progetto di realizzazione dell’impianto irriguo per il Fucino e la tratta ferroviaria Roma-Pescara”. Così il Presidente della giunta regionale Marco Marsilio, ha commentato l’incontro avvenuto oggi pomeriggio nella sede dell’Unione dei Comuni ‘Montagna marsicana’ ad Avezzano con i rappresentanti dei centri del territorio – recita il testo pubblicato online. “La rete ospedaliera, di cui attendiamo la sua definitiva approvazione nei prossimi giorni, prevede – ha detto Marsilio – una rete espansiva che aumenta i posti letto e i servizi, difende e valorizza i presidi ospedalieri minori tra cui Pescina e Tagliacozzo i quali, con il decreto Lorenzin sarebbero stati cancellati – precisa il comunicato. Per quanto riguarda l’impianto irriguo del Fucino – osserva ancora il Presidente della Regione – a breve apriremo la conferenza dei servizi per completare il percorso autorizzatorio – Ci siamo quasi e finalmente completeremo quest’opera pubblica attesa da anni – Con la realizzazione della tratta ferroviaria Roma-Pescara invece ci saranno benefici importanti per la marsica: è un progetto che aiuterà a potenziare lo sviluppo del territorio”. Tra i partecipanti all’incontro anche il Presidente dell’Unione dei Comuni, Settimio Santilli con gli altri componenti della giunta, il Senatore Guido Quintino Liris, il vice Presidente della Giunta regionale e delegato all’agricoltura, Emanuele Imprudente, l’assessore regionale Mario Quaglieri, i consiglieri regionali Massimo Verrecchia, Simone Angelosante e Giorgio Fedele, nonché rappresentati della provincia e il Presidente dell’assemblea dell’Unione dei Comuni, Enzo Di Natale – Il Presidente Marsilio ha sottolineato infine come “l’Unione dei Comuni rappresenti un ottimo esempio di collaborazione istituzionale, di fare squadra insieme, di capacità di guardare oltre i confini, esperienze concrete di governo del territorio per dare risposte immediate ai cittadini”. K.SCOL. 230630

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it