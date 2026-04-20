Regione Abruzzo, la nota: Erosione costiera: D’Annuntiis stanziati 2,56 milioni per 12 interventi urgenti

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Dopo l’avvio delle attività per la realizzazione degli interventi programmati con i fondi FSC 2021/27 la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, ha finanziato 12 interventi puntuali in vista della prossima stagione balneare per un importo complessivo di 2.560.000 euro – riporta testualmente l’articolo online. “Grazie ai fondi FSC – ha dichiarato l’assessore D’Annuntiis – abbiamo iniziato a realizzare un programma senza precedenti per combattere l’erosione costiera , un fenomeno che minaccia le infrastrutture e il futuro del turismo, settore vitale dell’economia regionale – Con le risorse assegnate con questa delibera di giunta, si danno risposte immediate alle esigenze dei comuni al fine di consentire, nelle zone più esposte, l’avvio della prossima stagione balneare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questi interventi – ha concluso D’Annuntiis- contribuiranno alla salvaguardia della nostra costa come destinazione turistica d’eccellenza”.Elenco 12 ComuniTipo: PNG – Dimensione: 364.27 KB

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it