Regione Abruzzo, la nota: Erosione della costa, si lavora senza soluzione di continuità

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Si è tenuto oggi, presso l’Ufficio Marittimo di Giulianova, convocato dalla comandante Valeria Di Mattia, un incontro per favorire la realizzazione, anche nel periodo estivo, dei lavori di difesa della costa nel tratto relativo ai comuni di Alba Adriatica e Tortoreto – recita il testo pubblicato online. Sono stati invitati i comuni di Alba Adriatica e Tortoreto e le associazioni degli operatori turistici tutte – Erano presenti anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, il dirigente del servizio Opere Marittime della Regione, Marcello D’Alberto, rappresentanti del Comune di Tortoreto, delle associazioni e delle imprese esecutrici dell’opera – si legge sul sito web ufficiale. “Siamo certi che anche il Comune di Alba Adriatica, impossibilitato ad essere presente ma ampiamente rappresentato dalle associazioni intervenute, accoglierà di buon grado il risultato raggiunto a favore della comunità tutta – si legge sul sito web ufficiale. Si è convenuto, all’unanimità, che i lavori proseguiranno senza alcuna interruzione, lavorando 24 ore al giorno, salvo il fermo nel periodo di agosto dal 2 al 24.Voglio ringraziare il comandante Valeria Di Mattia per la sensibilità mostrata e l’alto valore professionale posto in essere nell’attività di coordinamento del tavolo, dove si è affermato che la concertazione e l’ascolto di tutti i portatori di interesse conducono a risultati attesi nel bene della comunità. A questo si aggiunge un ulteriore elemento positivo che prevede l’incremento della fornitura del materiale anche da terra oltre che da mare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ulteriore ringraziamento va al dirigente delle opere marittime ing. D’Alberto per il lavoro di raccordo tra capitaneria, imprese e associazioni – precisa la nota online. A queste ultime un ringraziamento particolare per la fattiva collaborazione e contributo apportato nelle soluzioni discusse – Questa giunta regionale continua senza pause la lotta all’erosione costiera”. Lo ha dichiarato l’assessore D’Annuntiis.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 20, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it