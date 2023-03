Regione Abruzzo, la nota: Eures: domani all’Università di Teramo desk informativo per tirocini all’estero

- Advertisement -

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 27 mar. – È in programma domani, martedì 28 marzo dalle ore 10 alle ore 14 presso il Campus Aurelio Saliceti-polo didattico Silvio Spaventa dell’Università degli studi di Teramo, un desk informativo in cui il consulente Eures della Regione effettuerà colloqui personalizzati con gli studenti in modo da intercettare le esigenze dei singoli candidati interessati ad una mobilità all’estero – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa rientra nella promozione del tirocini Eures previsti nel programma nazionale “Eures Tms”. Il programma Eures Targeted mobility scheme (Tms) è un’iniziativa finanziata dalla Commissione europea, attraverso il programma Easi (Employment and social innovation).

Il progetto vuole migliorare e incrementare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e facilitare la possibilità di impiego, attraverso l’erogazione di benefit economici, in tutti gli Stati membri dell’Ue (incluse Norvegia e Islanda), promuovendo una mobilità equa e volontaria dei lavoratori e affrontando il disallineamento presente tra mercati del lavoro e carenza di competenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nello specifico il progetto prevede un servizio gratuito e su misura, dalla pre-selezione al collocamento, informazioni, consigli e supporto nella ricerca di un’esperienza lavorativa in un altro paese, la possibilità di sperimentare la mobilità e arricchire il proprio Curriculum vitae e il proprio bagaglio di competenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. US 230327

