Regione Abruzzo, la nota: Eures: domani webinar con Università Teramo per assistenti veterinari

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 21 mar. – Nell’ambito dell’attività di orientamento professionale che il Servizio Eures della Regione Abruzzo svolge in collaborazione con l’ufficio Placement dell’Università degli Studi di Teramo, si terrà un incontro in modalità online domani, mercoledì 22 marzo alle ore 15, dal titolo “Opportunita’ per Vet Assistants in Olanda”. Si tratta di un incontro informativo sulle opportunità di tirocinio e lavoro per gli assistenti veterinari, realizzato insieme al dipartimento di Medicina Veterinaria e il corso di laurea in Tutela e Benessere Animale, Eures Olanda e l’azienda Vetwork, con cui è iniziato un percorso di collaborazione dal 2018 per il reclutamento dei medici veterinari.

Durante il webinar verranno inoltre illustrati i servizi offerti dalla rete Eures e fornita una breve presentazione dell’Olanda con indicazioni pratiche per un trasferimento – riporta testualmente l’articolo online. Per i candidati sarà possibile effettuare un primo colloquio conoscitivo in lingua inglese con i recruiter della Vetwork ed ampliare le possibilità lavorative – L’incontro rappresenta anche l’occasione per analizzare ed approfondire le differenze dei percorsi formativi previsti in Italia ed Olanda per il profilo professionale dell’assistente veterinario, che è un esperto del benessere animale, nella sua accezione più completa, e rappresenta una figura trasversale di supporto al medico veterinario, sia nell’ambito delle attività con gli animali che per la gestione della struttura di lavoro – recita il testo pubblicato online. Per partecipare è possibile iscriversi al seguente link: https://forms.gle/1V8z5c5LAswB9fqt8

