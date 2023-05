Regione Abruzzo, la nota: Eures: lavorare all’estero, giornata informativa a Università L’Aquila

- Advertisement -

Pescara, 2 mag. – Sarà la sede del Rettorato dell’Università a Palazzo Camponeschi in piazza Santa Margherita all’Aquila ad ospitare la giornata di orientamento alla mobilità europea promossa d Eurodesk Italy e Eures Abruzzo in collaborazione con il Centro per l’impiego dell’Aquila, il servizio InformaGiovani del Comune e l’Università dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. L’appuntamento è per giovedì 4 maggio 2023 dalle ore 15 alle ore 19. L’attività di orientamento è rivolta a tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età, ma l’iniziativa intende rivolgersi prioritariamente alla fascia d’età 18-35 anni e agli studenti che più di tutti sentono il richiamo e l’esigenza di un’esperienza all’estero – In questo senso, verranno illustrate le opportunità di studio, lavoro e tirocinio all’estero offerte dai programmi europei per allargare i propri orizzonti e migliorare le proprie competenze sia professionali che trasversali.

Al centro della giornata di orientamento ci sarà il programma Eures TMS – Targeted Mobility Scheme- che si sostanzia in un’azione che promuove la mobilità professionale in un altro Stato membro dell’Unione europea (Ue), in Norvegia e Islanda – viene evidenziato sul sito web. Eures TMS aiuta i candidati europei in cerca di un’occupazione a trovare un’opportunità di lavoro, tirocinio o apprendistato – Allo stesso tempo, assiste i datori di lavoro nel trovare candidati motivati e qualificati – aggiunge la nota pubblicata. Per iscriversi alla giornata di orientamento è necessario l’autenticazione all’indirizzo: https://etms.eurodesk.it/lab-LAquila – viene evidenziato sul sito web. IAV 230502

