Regione Abruzzo, la nota: Europa: Magnacca, finalmente a Bruxelles ci si avvia verso un cambiamento di rotta

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 20 feb. “Ritengo che oggi a Bruxelles si sia ulteriormente compreso delle scelte sbagliate compiute dall’Unione Europea in tema di transizione verde e dei danni causati al comparto dell’auto – aggiunge testualmente l’articolo online. La posizione del presidente Marsilio, su neutralità tecnologica e flessibilità rispetto ai tempi che l’Europa si è data, ha avviato un percorso di sensibilizzazione verso un cambiamento di rotta – si legge sul sito web ufficiale. Ora l’apertura su questi temi del commissario Ue ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas segna un in passo avanti”. Ad affermarlo l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca nel commentare l’attività svolta oggi dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio che a Bruxelles ha partecipato alla seduta plenaria del Comitato europeo delle Regioni che segue l’incontro dell’Alleanza delle Regioni Ue Automotive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Le rigide restrizioni dell’Europa stanno mettendo in ginocchio le imprese italiane dell’automotive, e non da meno quelle europee, con le comprensibili ripercussioni sull’indotto anche a causa delle politiche commerciali aggressive delle aziende cinesi – Mi auguro che possano essere accolte le richieste della delegazione italiana per la creazione di un fondo straordinario a favore delle aziende automobilistiche e per l’intero indotto del settore” conclude l’assessore Magnacca – US250220

