Regione Abruzzo, la nota: European Economic Forum, incontro bilatere tra Marsilio e Schreiber, Presidente Regione Lodzkie

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Lodtz 12 giu. – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è stato accolto questo pomeriggio al suo arrivo a Lodtz (Polonia) da Grzegorz Schreiber, Presidente della Regione di Lodzkie – Schreiber ha subito invitato Marsilio a partecipare ad un incontro bilaterale, nel corso del quale i due Presidenti si sono potuti confrontare sulle possibilità di futuri sviluppi economici e industriali, in particolare nel settore del trasporto merci e beni, tra le due Regioni – precisa il comunicato. Il Presidente Marsilio parteciperà infatti domani mattina all’European Economic Forum, appuntamento che ogni anno vede la partecipazione di un’ampia gamma di leader del mondo degli affari, imprenditori, esperti e rappresentanti dei governi locali e regionali per discutere le prospettive dello sviluppo economico in Polonia e, soprattutto, le possibilità di cooperazione internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. USFS220612

