Regione Abruzzo, la nota: European Economic Forum, Marsilio: Automotive, scenario da incubo se non rispettate legittime aspettative dei cittadini e delle imprese

Lodtz 13 giu. – “Ci sarà uno scenario da incubo per il consumatore europeo medio se la transizione per le Regioni dell’automotive non viene attuata in modo da soddisfare le legittime aspettative dei cittadini e delle imprese del settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”

Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo questa mattina all’European Economic Forum di Lodtz (Polonia). Marsilio, anche in qualità di presidente del gruppo ECR CoR, ha partecipato al Forum come relatore e ha ribadito l’importanza di una “transizione socialmente giusta ed equa per il settore automobilistico chiave dell’UE, che subirà cambiamenti significativi e rapidi con la transizione verde”. USFS220613

