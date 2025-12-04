Regione Abruzzo, la nota: Europei Calcio Femminili Under19, Marsilio: UEFA sceglie anche l’Abruzzo

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Il Comitato Esecutivo UEFA, riunito a Nyon, ha assegnato all’Italia l’organizzazione della fase finale del Campionato Europeo Under 19 Femminile 2029, che si disputerà per la seconda volta nel nostro Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Saranno l’Abruzzo e le Marche ad ospitare l’evento, con lo stadio “Guido Angelini” di Chieti individuato tra le sedi ufficiali delle gare – In Abruzzo, oltre all’“Angelini” di Chieti, sarà coinvolto anche l’impianto di Pineto, a conferma di un progetto che valorizza realtà territoriali dinamiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “È un riconoscimento che premia la capacità organizzativa dei nostri territori e l’investimento continuo nello sport ad alti livelli, in questa occasione sul calcio femminile”, ha commentato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’appuntamento con l’Europeo sarà preceduto da un altro grande evento: la Supercoppa Women tra Juventus e Roma, che per la prima volta si disputerà in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Sarà lo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” di Pescara a fare da teatro alla sfida che assegnerà il trofeo, in programma domenica 11 gennaio alle ore 15.00, con diretta televisiva nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’Abruzzo si candida sempre più come terra di grandi appuntamenti sportivi – ha sottolineato il presidente Marsilio – capace di accogliere squadre e tifosi, offrendo al tempo stesso l’immagine di una regione ospitale, moderna e appassionata – viene evidenziato sul sito web. Gli Europei Under 19 femminili e la Supercoppa Women rappresentano per noi una vetrina straordinaria e un volano di sviluppo per turismo, economia e promozione del territorio”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it