Regione Abruzzo, la nota: Eventi: domani all’Aurum di Pescara i settant’anni di Marcinelle

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Domani all’Aurum di Pescara la Regione Abruzzo celebra i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle con l’iniziativa “Oltre la miniera – da Marcinelle al futuro”, organizzata dall’assessore alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca – viene evidenziato sul sito web. Attraverso testimonianze, analisi e momenti di confronto, l’iniziativa ricostruirà il contesto storico e sociale nel quale maturò la tragedia dell’8 agosto 1956, quando un incendio nella miniera del Bois du Cazier, in Belgio, provocò la morte di 262 lavoratori, 136 dei quali italiani e, tra questi, 60 abruzzesi.Dalle ore 10 è previsto un convegno che riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro, delle organizzazioni sindacali, delle imprese, dell’università, dell’informazione e della cultura – viene evidenziato sul sito web. Oltre a quello dell’assessore Magnacca, sono previsti gli interventi di Giorgio De Luca, sindaco di Manoppello, Viktor Vermeire, primo segretario dell’Ambasciata del Belgio in Italia, Tonio Di Battista, prorettore e ordinario di Statistica presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Marco Patricelli, storico, giornalista e saggista abruzzese, Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Lara Molino, cantautrice e musicista, Alessandro Addari, vicepresidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil Carmine Ranieri, Giovanni Notaro e Michele Lombardo – recita il testo pubblicato online. Modera il convegno il direttore del quotidiano “Il Centro”, Luca Telese – si apprende dalla nota stampa. Durante la giornata sarà possibile ascoltare il quarto e ultimo episodio del podcast “Gli ultimi minatori – 8 agosto Marcinelle”, scritto dal giornalista Paolo Riva e dal fotografo Diego Ravier, che da circa dieci anni raccolgono le voci degli italiani emigrati nelle miniere del Belgio – riporta testualmente l’articolo online. Accanto al racconto sonoro sarà allestita nella Sala Europa una mostra fotografica di Diego Ravier, autore anche del montaggio del podcast. Attraverso volti, luoghi e testimonianze, le immagini restituiranno la dimensione umana dell’emigrazione e della vita nelle miniere, accompagnando il pubblico all’interno di una memoria fatta di sacrifici, discriminazioni, dignità e orgoglio – riporta testualmente l’articolo online. Al termine del convegno della mattina, la Sala Europa dell’Aurum resterà aperta al pubblico per tutto il pomeriggio, per consentire ai visitatori di accedere liberamente alla mostra – Durante la giornata sarà possibile ascoltare il quarto e ultimo episodio del podcast “Gli ultimi minatori – precisa il comunicato. 8 agosto Marcinelle”, scritto dal giornalista Paolo Riva e dal fotografo Diego Ravier, che da circa dieci anni raccolgono le voci degli italiani emigrati nelle miniere del Belgio – aggiunge testualmente l’articolo online. Accanto al racconto sonoro sarà allestita nella Sala Europa una mostra fotografica di Diego Ravier, autore anche del montaggio del podcast. Attraverso volti, luoghi e testimonianze, le immagini restituiranno la dimensione umana dell’emigrazione e della vita nelle miniere, accompagnando il pubblico all’interno di una memoria fatta di sacrifici, discriminazioni, dignità e orgoglio – Al termine del convegno della mattina, la Sala Europa dell’Aurum resterà aperta al pubblico per tutto il pomeriggio, per consentire ai visitatori di accedere liberamente alla mostra

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it