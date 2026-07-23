Regione Abruzzo, la nota: Eventi: domani vicepremier Tajani apre “Insieme – Festival del sociale”

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Prende il via domani pomeriggio all’Aquila la prima edizione di “Insieme – Festival del sociale”, iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche sociali che riunisce il mondo del sociale regionale, dell’associazioni e del Terzo Settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ad aprire il Festival, in programma dal 24 al 26 luglio presso il parco del Castello, sarà il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, che sarà presente nella tendo struttura del Festival per l’intervento di chiusura della cerimonia inaugurale che di fatto apre la tre giorni aquilana – viene evidenziato sul sito web. All’evento di apertura del Festival, inizio previsto alle ore 15:30, sono previsti gli interventi del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, del viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e dell’eurodeputato Denis Nesci – precisa la nota online. I saluti sono affidati al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e all’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo – “Non sarà solo un momento di riflessione del mondo del sociale abruzzese – ha ribadito l’assessore Santangelo – ma una tappa importante del percorso di crescita che sta portando avanti il mondo dell’associazionismo e del Terzo settore regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’Aquila vogliamo rafforzare le base di un modello fondato sul confronto e sulla collaborazione, che fanno dell’Abruzzo una regione di riferimento in tema di best practice”.Il programma della prima giornata prevede, come detto, l’evento di apertura alle ore 15,30 presso la tendostruttura allestita al centro del Parco del Castello – Alle ore 16 l’Auditorium ospita le Adsu di Teramo e Chieti Pescara per un confronto su Inclusione e Diritto allo studio; alle 17,00 alla Sala plenaria è previsto il convegno “Sicurezza, competenze e inclusione: il nuovo welfare del lavoro”; alle ore 17,15 all’Auditorium, l’associazione “Diritti Diretti” presenta “Proposta per gli Stati generali del Turismo accessibile”; alle 17,30, sempre all’auditorium, focus su “Politiche sociali e occupazionali”; alle ore 18, sempre all’auditorium, confronto su “Dare voce al futuro: giovani, anziani e terzo settore tra partecipazione, inclusione e opportunità”. La parte convegnistica si chiude alle ore 18:30 alla sala plenaria dove si ritroveranno gli attori delle politiche sociali per il Tavolo regionale della rete della protezione e dell’inclusione sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Verso il nuovo Piano sociale regionale 2027-2029.Chiusura della giornata con due spettacoli: alle ore 19:30 all’auditorium, la Lanterna Magica presenta “Dal Ciak allo schermo” e alle ore 21:30, nell’area spettacolo, concerto del gruppo Eiffel 65.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it