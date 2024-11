Regione Abruzzo, la nota: Eventi: Magnacca, ‘Visionaria’ occasione per esaltare l’innovazione in Abruzzo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 18 nov. – “Visionaria è un evento che rappresenta un’eccellenza per il nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Un’occasione straordinaria per riflettere sulle sfide dell’innovazione e sulle opportunità che il futuro ci offre”. Lo ha dichiarato questa mattina l’assessore alle Attività produttive alla presentazione di Visionaria presso la Camera di Commercio Chieti-Pescara, alla presenza del presidente Gennaro Strever. “La Regione Abruzzo ha sempre creduto nel potenziale delle nostre imprese e dei nostri talenti, ed è per questo che abbiamo sostenuto con convinzione iniziative come Visionart, uno spazio esperienziale, che in questi tre giorni di Visionaria, dimostra come tradizione e innovazione possano convivere, grazie all’applicazione delle nuove tecnologie, in particolare l’Intelligenza Artificiale, al settore dell’artigianato”.Organizzata dalla Camera di commercio di Chieti Pescara, Visionaria di terrà dal 20 al 22 novembre presso il padiglione espositivo D. Becci al porto turistico Marina di Pescara – Visionart si pone come una costola di Viosionaria – si legge sul sito web ufficiale. “Essa non solo un’area espositiva voluta dalla Regione Abruzzo, ma un vero laboratorio del futuro, dove artigiani, studenti e imprese possono toccare con mano le opportunità che l’innovazione può generare – Parallelamente, siamo orgogliosi di supportare il percorso di continuità che vede il nostro territorio protagonista anche nel roadshow Smau. Dopo i successi delle tappe internazionali e di Milano, Smau Abruzzo rappresenterà una vetrina fondamentale per le nostre startup, dando loro l’opportunità di crescere, confrontarsi e trovare nuovi mercati”. Queste iniziative testimoniano l’impegno della Regione a creare un ecosistema innovativo che guarda al futuro – recita il testo pubblicato online. La partecipazione di realtà di prestigio come Fater Spa, che anima l’Hackathon di Visionaria, ma anche tutte le corporate del territorio che prenderanno parte alla tappa abruzzese di Smau conferma la sinergia vincente tra istituzioni e imprese – “Insieme, continuiamo a lavorare per un Abruzzo all’avanguardia – prosegue l’assessore Magnacca – capace di innovare e competere sui mercati globali, valorizzando il talento delle nostre persone e le ricchezze del nostro territorio – Con Visionaria, Visionart e Smau Abruzzo, dimostriamo che la nostra regione non è solo una terra di bellezza e tradizioni, ma un vero laboratorio del futuro, dove la natura incontra l’innovazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo, e continueremo ad essere, innovatori di natura: radicati nelle nostre origini ma sempre proiettati verso il domani”. US 241118

