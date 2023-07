Regione Abruzzo, la nota: Ex caserma Bucciante: Marsilio, realizzazione Polo Integrato nuovo cuore culturale per Chieti

Dal sito della Regione Abruzzo:

L’Aquila, 26 lug. – Dopo un lungo percorso di confronto e collaborazione tra la Regione Abruzzo, il ministero per i Beni Culturali, l’Agenzia del Demanio e la Soprintendenza per i Beni culturali, è stato finalmente approvato il piano di valorizzazione relativo all’ex Caserma Bucciante di Chieti – precisa il comunicato. Il progetto segna un importante passo in avanti nella valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico, con particolare attenzione alla riallocazione della Biblioteca Provinciale De Meis, chiusa dal lontano 2005.

Con un investimento complessivo di ‪6.500.000‬ euro, l’ex Caserma Bucciante sarà trasformata in una moderna Cittadella della Cultura, un luogo polifunzionale e dinamico che offrirà un ampio ventaglio di attività e servizi culturali – precisa il comunicato. Il progetto è parte integrante dell’Accordo di Programma siglato nel 2015.

Il fulcro di questa trasformazione sarà la Biblioteca Provinciale De Meis, la quale troverà una nuova e prestigiosa sede all’interno della ex Caserma Bucciante – si apprende dalla nota stampa. La biblioteca, con le sue ricchezze letterarie e culturali, sarà finalmente accessibile a tutti i cittadini, ricominciando così a svolgere un ruolo di primo piano nella promozione della lettura, della conoscenza e dell’apprendimento nella comunità.

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha sottolineato l’importanza di questo progetto: “La realizzazione del Polo Culturale Integrato nell’ex Caserma Bucciante è un momento storico per la nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Questo ambizioso progetto dimostra l’impegno delle istituzioni nel preservare e promuovere la nostra eredità culturale, fornendo al contempo nuove opportunità di sviluppo e risulterà cruciale per il rilancio culturale ed economico di Chieti”.

Il progetto sarà coordinato dalla Provincia di Chieti, ente responsabile della realizzazione dell’intervento – riporta testualmente l’articolo online. La Provincia si impegna a garantire il rispetto dei tempi e degli standard di eccellenza per assicurare la piena riuscita dell’opera – si apprende dal portale web ufficiale. Il percorso verso la realizzazione del progetto non si è ancora concluso: l’ultimo step è rappresentato dall’approvazione da parte dell’apposita cabina di regia istituita presso le articolazioni centrali del Ministero per i Beni Culturali e dell’Agenzia del Demanio – aggiunge testualmente l’articolo online. Una volta ottenuta l’approvazione finale, si procederà alla sottoscrizione dell’accordo che definirà il trasferimento in proprietà della Regione Abruzzo nel comparto immobiliare – recita la nota online sul portale web ufficiale. K.SCOLTA 230726

