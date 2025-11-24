Regione Abruzzo, la nota: Ex ospedale psichiatrico di Teramo: da ex manicomio a polo culturale e universitario

Regione Abruzzo, ultime dal sito:All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, anche il Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Christian Corsi, il Direttore Generale della ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, i Consiglieri regionali Paolo Gatti e Marilena Rossi e Stefano Cianciotta, capo di Gabinetto del Presidente della Regione – Il progetto prevede il recupero degli edifici e degli spazi esterni, che ospiteranno funzioni accademiche, laboratori, servizi e attività culturali, restituendo alla città un luogo strategico per lo sviluppo culturale e sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Con questo intervento – ha dichiarato Marsilio – proseguiamo il percorso di recupero delle grandi strutture storiche del territorio, rendendole nuovamente funzionali e al servizio dei giovani e della comunità”.Il Presidente ha sottolineato l’importanza strategica del complesso – recita il testo pubblicato online. “Si tratta di un’area estesa, con caratteristiche uniche, che funge da porta d’ingresso al centro storico – ha detto Marsilio – Negli anni, ha perso funzioni e vitalità, anche a causa del sisma del 2016-2017. Oggi possiamo finalmente avviare un primo lotto concreto dei lavori, un vero punto di svolta”.Marsilio ha ricordato come le risorse provengano dall’Accordo di Coesione firmato con il Presidente Giorgia Meloni e ha sottolineato la necessità di una gestione accurata della gara d’appalto – Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Direttore Generale della ASL, Maurizio Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. “Non va dimenticato – ha sottolineato – che questo complesso apparteneva alla ASL. La disponibilità e il supporto della Direzione Generale sono stati fondamentali per far partire il progetto e per evitare che restasse fermo – riporta testualmente l’articolo online. Grazie al loro impegno, siamo riusciti a riportare alla luce un patrimonio storico che rischiava di rimanere abbandonato”..Marsilio ha, inoltre – si apprende dalla nota stampa. ricordato la collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. “Ringrazio il Rettore e l’Ateneo per il lavoro condiviso – ha affermato – abbiamo concentrato le risorse su questo intervento senza lasciare incompiuti altri progetti, come lo sviluppo della Facoltà di Veterinaria”.Il Presidente ha, infine, evidenziato il contesto storico degli ospedali psichiatrici – precisa il comunicato. “Il recupero di strutture come questa non riguarda solo Teramo – La chiusura degli ospedali psichiatrici negli anni ’70 ha eliminato barriere e luoghi di segregazione, ma ha lasciato senza una destinazione edifici complessi e importanti – aggiunge la nota pubblicata. Oggi valorizzarli in modo moderno – ha concluso – è un segnale di responsabilità e di attenzione verso la comunità».L’investimento complessivo sull’ex Ospedale Psichiatrico, insieme ai 18 milioni destinati al raddoppio della Facoltà di Veterinaria, ammonta a 38 milioni di euro, rappresentando uno dei più significativi interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico nella storia recente della città di Teramo – recita il testo pubblicato online.

