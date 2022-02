Regione Abruzzo, la nota: Expo Dubai: D’Amario a giornata delle Regioni al Padiglione Italia

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 25 feb. – Il sistema delle Regioni, la loro esperienza all’Expo di Dubai e la capacità dei territori di proporre sviluppo e innovazione saranno al centro della giornata dedicata alle Regioni e alle Autonomie locali in programma domani, 26 febbraio, al Padiglione Italia – si legge sul sito web ufficiale. Organizzato dal Commissariato generale dell’Expo, l’evento vedrà la partecipazione del ministro delle Autonomie regionali, Mariastella Gelmini, e i rappresentanti della Conferenza delle Regioni a partire dal presidente Massimiliano Fedriga – Per l’Abruzzo sarà presente, in rappresentanza del presidente Marco Marsilio, l’assessore allo Sviluppo economico, Daniele D’Amario, a testimoniare l’esperienza abruzzese a Dubai nel corso di tre importanti settimane che hanno visto, sotto il segno della bellezza, la presentazione di alcune eccellenze regionali, come i prodotti enogastronomici, l’arte orafa abruzzese e le ceramiche di Castelli ancora per qualche giorno in mostra al Padiglione Italia – si legge sul sito web ufficiale.

“Ci sarà tempo e modo per tracciare un bilancio della presenza abruzzese a Dubai – ha detto l’assessore D’Amario – me è certo che il sistema regionale ha avuto la forza e la capacità di camminare fin dall’inizio nelle stessa direzione per offrire alle aziende abruzzesi un’opportunità di crescita e di allargamento dei rispettivi mercati – aggiunge la nota pubblicata. Mi riferisco all’attività portata avanti da Abruzzo Sviluppo, Arap e Camere di commercio regionale sia nella fase di preparazione sia nella fase gestionale della presenza al Padiglione Italia – viene evidenziato sul sito web. La convenzione che andremo a sottoscrivere con la Camera di commercio italiana a Dubai rappresenta senza dubbio il punto più importante di questo impegno comune accanto naturalmente ad una presenza istituzionale della Regione Abruzzo che è stata apprezzata anche dal Commissariato generale Paolo Glisenti”.

Expo Dubai 2020 rappresenta per l’Abruzzo e i suoi territori un palcoscenico unico per visibilità, in un mondo che esprimerà nei prossimi anni importantissime opportunità di investimento e di rilancio dei flussi turistici internazionali – precisa la nota online. Il progetto che si vuole perseguire ha come obiettivo primario la valorizzazione del tessuto artistico, produttivo e scientifico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Alla luce di queste premesse – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico – insieme ai nostri partner locali, la nostra idea è valorizzare le innovazioni, le tecnologie e di organizzare al meglio i settori nei quali l’Abruzzo ha potenzialità per stare sul mercato internazionale, aumentare le partnership tecnologiche e le opportunità di investimento diretto con estero, nonché le collaborazioni internazionali tra aziende, enti accademici e scientifici”. IAV 220225

