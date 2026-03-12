- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 13, 2026
Attualità

Regione Abruzzo, la nota: Export Abruzzo: Magnacca, +9,3% nel 2025 e nuovi fondi per l’internazionalizzazione delle imprese

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Continua a crescere l’export dell’Abruzzo, numeri confermati arrivano dai dati diffusi dall’Istat e relativi al quarto trimestre del 2025 rispetto all’anno precedente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per la precisione fa segnare un più 9,3 per cento collocandosi al sesto posto tra le regioni italiane per l’aumento delle esportazioni supportata anche dall’attività regionale attraverso appositi bandi – A tal riguardo la Giunta ha deliberato una serie di iniziative è prevista la dotazione di un milione di euro per interventi per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese abruzzesi.“Nel 2025 con quasi 10 miliardi di euro e una variazione positiva del 6,9 per cento l’Abruzzo ha contribuito alla crescita dell’export nazionale – commenta l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca – a dimostrazione che nonostante tutto la nostra regione sta facendo la sua parte – si apprende dalla nota stampa. Un segnale che dobbiamo accogliere positivamente, è la chiave di lettura della tenuta del sistema produttivo abruzzese tiene e della capacità delle imprese di saper competere sui mercati internazionali”.Il dato dell’Abruzzo è migliore rispetto alla media nazionale (+3,3%) e anche rispetto a quello del Mezzogiorno (+1,2%). Tra i settori che fanno registrare gli aumenti più consistenti ci sono i prodotti petroliferi raffinati, articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici e i prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento e altri prodotti non classificati.“Le aziende abruzzesi per continuare a contribuire all’export regionale e sostenere il mercato nazionale – conclude l’assessore Magnacca – dovranno impegnarsi sul fronte dell’innovazione, ciò contribuirà a mantenere e qualificare i livelli produttivi e avviare nuove opportunità di lavoro – recita il testo pubblicato online. La competitività si gioca sempre più sulla capacità di integrare sapere scientifico, innovazione tecnologica e sistema produttivo – recita il testo pubblicato online. Le imprese che innovano crescono, esportano, creano occupazione qualificata – viene evidenziato sul sito web. E dietro ogni processo di innovazione strutturata c’è un sistema della ricerca forte, connesso e riconosciuto come partner strategico – riporta testualmente l’articolo online. E’ questa la vera e grande sfida per il futuro dell’economia abruzzese”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

