Regione Abruzzo, la nota: Export internazionale, Marsilio: Ottimo dato, l’Abruzzo supera la media nazionale sui mercati

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“I dati sull’export confermano la forza e la vitalità del sistema produttivo abruzzese, che continua a distinguersi sui mercati internazionali con risultati di gran lunga superiori alla media nazionale”. Lo dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, commentando gli ultimi indicatori economici relativi alle esportazioni regionali.“Si tratta di numeri che premiano la capacità delle nostre imprese di innovare, internazionalizzarsi e competere, ma anche il lavoro svolto dalla Regione per accompagnare gli investimenti produttivi, sostenere l’export e creare condizioni favorevoli alla crescita”, aggiunge Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. “Come evidenziato anche dal professor Giuseppe Mauro, l’Abruzzo sta mostrando una significativa capacità competitiva sui mercati internazionali grazie alla tenuta dei suoi comparti di eccellenza e alla spinta di nuovi fattori di crescita, a partire dal farmaceutico, senza dimenticare il contributo dell’agroalimentare e delle produzioni manifatturiere di qualità. Analisi che confermano che l’Abruzzo può contare su comparti trainanti solidi e dinamici – precisa la nota online. Oggi emerge con forza il farmaceutico, che sta dando un impulso decisivo spostando l’asse dell’economia internazionale soprattutto nell’area aquilana”, sottolinea il presidente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Assume ancora più valore il fatto che questi risultati arrivino in una fase in cui l’automotive, dopo aver pesato a lungo in negativo sull’andamento complessivo, mostra almeno segnali di stabilizzazione – È il segno di un sistema economico regionale sano e competitivo: quando anche quel comparto tornerà a esprimere pienamente il proprio potenziale, l’Abruzzo potrà raggiungere traguardi ancora più importanti”, ha concluso Marsilio – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it