- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 23, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo, la nota: Export Italia: l’Abruzzo tra le regioni più performanti
Attualità

Regione Abruzzo, la nota: Export Italia: l’Abruzzo tra le regioni più performanti

- Spazio Pubblicitario 02 -

Dal sito della Regione Abruzzo:“L’Abruzzo recita un ruolo di primissimo piano nella crescita dell’export delle imprese verso il mercato americano”. Lo afferma l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, commentando i dati sull’export relativi al 2025 il cui incremento porta l’Italia tra i primi quattro paesi con la migliore performance al mondo – recita il testo pubblicato online. “Il risultato italiano – prosegue l’assessore Magnacca – interessa tutti i mercati internazionali, ma è indubbio che il dato che fa riferimento a quello americano è sorprendente non foss’altro perché esso scaccia via il timore legato alla politica dei dazi – Nonostante tutto, all’intero di questo quadro l’Abruzzo risulta essere una delle regioni traino, grazie soprattutto all’industria farmaceutica che evidentemente meglio di tutte riesce ad aggredire il mercato americano”.Gli Stati Uniti restano al centro dell’attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con una quota del 10,4% dell’export italiano sono il secondo cliente dell’Italia, subito dopo la Germania (11,3%). “Il temuto crollo non c’è stato: le esportazioni verso gli Usa crescono del 7,2% sull’anno in corso – aggiunge l’assessore alle Attività produttive -. Ora ci si pone davanti una doppia sfida: la prima, ridurre e ammortizzare quanto possibile anche con politiche di supporto alle imprese il difficile momento che sta attraversando l’automotive europeo e, in special modo, quello italiano; la seconda, crescere sui mercati emergenti, come il Mercosur, l’America latina in generale, l’India e l’Oriente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli accordi appena firmati dall’Unione europea ci apriranno nuove possibilità e su questo punto l’azione di internazionalizzazione, avviata dalla Regione Abruzzo con buoni risultati, proseguirà”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it