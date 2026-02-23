Regione Abruzzo, la nota: Export Italia: l’Abruzzo tra le regioni più performanti

Dal sito della Regione Abruzzo:“L’Abruzzo recita un ruolo di primissimo piano nella crescita dell’export delle imprese verso il mercato americano”. Lo afferma l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, commentando i dati sull’export relativi al 2025 il cui incremento porta l’Italia tra i primi quattro paesi con la migliore performance al mondo – recita il testo pubblicato online. “Il risultato italiano – prosegue l’assessore Magnacca – interessa tutti i mercati internazionali, ma è indubbio che il dato che fa riferimento a quello americano è sorprendente non foss’altro perché esso scaccia via il timore legato alla politica dei dazi – Nonostante tutto, all’intero di questo quadro l’Abruzzo risulta essere una delle regioni traino, grazie soprattutto all’industria farmaceutica che evidentemente meglio di tutte riesce ad aggredire il mercato americano”.Gli Stati Uniti restano al centro dell’attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con una quota del 10,4% dell’export italiano sono il secondo cliente dell’Italia, subito dopo la Germania (11,3%). “Il temuto crollo non c’è stato: le esportazioni verso gli Usa crescono del 7,2% sull’anno in corso – aggiunge l’assessore alle Attività produttive -. Ora ci si pone davanti una doppia sfida: la prima, ridurre e ammortizzare quanto possibile anche con politiche di supporto alle imprese il difficile momento che sta attraversando l’automotive europeo e, in special modo, quello italiano; la seconda, crescere sui mercati emergenti, come il Mercosur, l’America latina in generale, l’India e l’Oriente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli accordi appena firmati dall’Unione europea ci apriranno nuove possibilità e su questo punto l’azione di internazionalizzazione, avviata dalla Regione Abruzzo con buoni risultati, proseguirà”.

