Regione Abruzzo, la nota: Export, l’Abruzzo vola al secondo posto in Italia, +23,5% nel primo trimestre

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Un export da record che proietta l’Abruzzo ai vertici nazionali e la nascita di una cornice normativa dedicata per tutelare e promuovere il tessuto produttivo fuori dai confini nazionali – precisa il comunicato. Sono stati questi i temi al centro della riunione del Tavolo regionale per l’internazionalizzazione delle imprese, svoltasi questa mattina nella sede della Regione, a Pescara, e presieduta dall’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca – Al confronto hanno preso parte attiva i rappresentanti delle associazioni di categoria (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, CNA), i vertici della Fira, delle Camere di Commercio ed i Poli di innovazione – si apprende dalla nota stampa. I lavori si sono aperti con l’analisi dei dati del primo trimestre 2026, che certificano una crescita del +23,5% per le esportazioni abruzzesi – Questo dato consolida lo straordinario traguardo del 2025, anno che si è chiuso oltre il tetto dei 10 miliardi di euro con un incremento del +6,9% (superiore sia alla media nazionale sia a quella del Mezzogiorno).“L’ultimo dato Istat ha un valore epocale – ha dichiarato l’assessore Tiziana Magnacca – perché posiziona l’Abruzzo al secondo posto assoluto tra le regioni italiane per export, subito dopo la Toscana e davanti alla Liguria – Un risultato incredibile per una realtà di un milione e trecentomila abitanti – precisa la nota online. Nonostante lo scenario geopolitico complesso e lo spettro dei dazi negli Stati Uniti, – ha proseguito- siamo la prima regione italiana per export verso gli USA, e registriamo una forte e continua richiesta di qualità anche dai Paesi arabi”.Per rendere strutturale questo trend, il tavolo ha approfondito i due pilastri su cui la Regione sta concentrando gli sforzi: una legge quadro regionale per dare continuità alle strategie estere (supportata da un’analisi di contesto scientifica affidata a una società specializzata) e la nascita del brand ombrello “Made in Abruzzo” per promuovere oltre i confini l’autenticità della manifattura artigianale e industriale locale – si apprende dalla nota stampa. “Saper competere fuori oggi non è più un’opzione – ha concluso l’assessore Magnacca – ma significa conquistare fette di futuro a cui l’Abruzzo non può e non vuole rinunciare”. In arrivo accordo Regione-SACE-SIMEST-Cassa Depositi e Prestiti Nuovi strumenti finanziari a supporto delle piccole e medie imprese, un bando per l’incoming che unisce commercio e turismo e una fitta agenda di appuntamenti globali, da Belgrado fino a Riad 2030. Sono le misure operative emerse dal Tavolo regionale per l’internazionalizzazione delle imprese riunito a Pescara dall’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca – si legge sul sito web ufficiale. Sul fronte del supporto al credito, la Giunta regionale ha approvato un protocollo d’intesa a quattro con Simest, Sace e Cassa Depositi e Prestiti, che diventerà operativo entro la fine dell’anno – aggiunge testualmente l’articolo online. “Questi enti offrono strumenti straordinari che spesso le Pmi non conoscono – ha spiegato l’assessore Magnacca –. Il nostro compito è ricondurli ad unità e creare sportelli di prossimità sul territorio per mettere la finanza agevolata a immediata disposizione degli artigiani e degli industriali abruzzesi”.Durante l’incontro, dopo aver tracciato il bilancio positivo del recente bando internazionalizzazione di Fira (risorse esaurite e ottimo riscontro dei voucher per gli export manager), è stata annunciata una nuova misura strategica che introdurrà il finanziamento per l’incoming. L’obiettivo è sostenere le imprese quando sono capaci di portare i partner internazionali direttamente in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “Vogliamo che un acquirente estero non compri solo un prodotto d’eccellenza, come lo zafferano, ma viva l’esperienza del territorio e della Piana di Navelli, legando l’economia manifatturiera alla valorizzazione culturale e paesaggistica”, ha evidenziato l’assessore – si apprende dalla nota stampa. Infine, la proiezione sui mercati globali – precisa il comunicato. Proprio oggi, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, l’Abruzzo avrà il via libera definitivo al protocollo con l’ambasciatore italiano in Serbia in vista dell’Expo di Belgrado a maggio 2027, un mercato che viaggia a ritmi di crescita del 5% annuo – Continuano, inoltre, i proficui rapporti con il Giappone: il Ministero delle imprese del made in Italy (Mimit) ha preso l’Abruzzo come modello e ha promosso un evento di ricognizione bilaterale che si terrà a settembre – Lo sguardo della Regione è stato infine rivolto, in modo strutturato, verso la grande vetrina dell’Expo di Riad 2030 in Arabia Saudita per l’attrazione di capitali e investimenti esteri nel territorio – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it