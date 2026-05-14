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Regione Abruzzo, la nota: Made in Italy: l’Abruzzo investe su competenze, innovazione e giovani

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Regione Abruzzo, nuovo comunicato:In Abruzzo si è svolta la Giornata del Made in Italy, occasione per valorizzare imprese, competenze e formazione del territorio – All’evento, ospitato a Chieti Scalo, è stato ribadito il ruolo strategico del Made in Italy come sintesi di tradizione, innovazione e qualità produttiva, con particolare attenzione alla crescita delle competenze e al coinvolgimento di scuole, ITS e studenti.Al centro del confronto anche il legame tra formazione e imprese per sostenere la trasformazione industriale e digitale – L’Abruzzo è stato indicato come territorio in grado di rafforzare il proprio sviluppo puntando su innovazione, trasferimento tecnologico e filiere produttive, con l’obiettivo di attrarre investimenti e creare occupazione qualificata – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

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