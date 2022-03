Regione Abruzzo, la nota: Mafie: Quaresimale, trasmettere ai giovani il valore della memoria

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 21 mar. – “E’ sulla memoria che si costruiscono le future generazioni ed è grazie a queste iniziative che riusciamo a costruire nei nostri ragazzi una coscienza civile”. Lo ha detto l’assessore all’Istruzione, Pietro Quaresimale, partecipando all’incontro organizzato presso l’istituto comprensivo scolastico “Falcone e Borsellino” di Villa Vomano in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il mondo della politica – ha aggiunto l’assessore – deve camminare di pari passo con la società civile nella ricerca di percorsi comuni in grado di sensibilizzare le coscienze delle nuove generazioni verso la legalità, la giustizia, la democrazia e la libertà. Un ruolo essenziale in questo percorso lo riveste la scuola che deve essere sempre terreno e occasione per stimolare una vera coscienza civica”. Nel suo intervento, inoltre, l’assessore Quaresimale ha posto l’accento sull’importanza “sull’integrazione e sulla solidarietà, necessarie in un momento vitale per la storia d’Europa e per la tutela della libertà”. IAV 220321

