Regione Abruzzo, la nota: Magnacca incontra amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 7 feb. – “Positivo e collaborativo, improntato al miglioramento dell’offerta dei servizi per il lavoro e alla realizzazione di azioni verso il sistema delle imprese”, è il giudizio dell’assessore al Lavoro e alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, all’incontro avuto a Pescara con l’amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia, Paola Nicastro, che sancisce il rinnovo delle attività che l’ente in house del Ministero realizzerà sul territorio abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Collaborazione che punta a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l’occupazione di giovani, donne, persone fragili e a realizzare azioni verso il sistema della domanda per implementare le politiche attive – si apprende dalla nota stampa. “Sul sistema delle imprese – spiega l’assessore Magnacca – si realizzeranno attività dedicate sia per ridurre quanto possibile il disequilibrio tra domanda delle imprese e l’offerta dei lavoratori sia sulla certificazione di genere delle aziende – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Azioni tese a concretizzare il cambio di marcia che confermano il nuovo corso che la Regione vuole darsi sulle politiche attive in linea con le finalità e le attività di Sviluppo Lavoro Italia e l’indirizzo del ministero del Lavoro”. US 250207

