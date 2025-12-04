Regione Abruzzo, la nota: Malattie professionali e formazione al centro dei lavori del Comitato di coordinamento sulla sicurezza sul lavoro

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 4 dic. – Un focus sull’andamento delle malattie professionali e sulla formazione dei lavoratori in tema di sicurezza – Sono i due temi principali, affrontati nel corso della riunione del Comitato regionale di coordinamento sulla sicurezza sul lavoro previsto, convocato a Pescara dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.Dell’organismo, regolato dalla normativa nazionale, fanno parte i delegati degli Assessorati alla Formazione e al Lavoro, i Vigili del Fuoco e l’Autorità Marittima, i rappresentanti sindacali di Cgil Cisl, Uil e Usb, Inl, Inail, Inps, Arpa, Usmaf e Enac. Durante il confronto è emerso l’andamento in crescita delle denunce di malattia professionale, dato che per l’assessore Verì va attenzionato e analizzato accuratamente, con una particolare attenzione all’analisi dei dati per verificare quali siano le malattie professionali più frequentemente denunciate e le aree territoriali maggiormente interessate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I componenti del Comitato hanno chiesto l’istituzione di un gruppo di lavoro dedicato, composto anche da Inail, medici competenti e referenti regionali dei patronati. Si è discusso anche di percorsi di formazione rivolti a lavoratori, datori di lavoro e responsabili sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. E’ in corso di predisposizione un nuovo piano, curato dai Dipartimenti regionali Sanità e Formazione, che terrà conto anche della nuova disciplina nazionale che dovrà poi essere recepita dalla giunta regionale – si apprende dalla nota stampa. Anche su questo tema sarà costituito uno specifico gruppo di lavoro interistituzionale, così da orientare sia i datori di lavoro che gli enti di formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. 251204

