giovedì, Dicembre 4, 2025
Regione Abruzzo, la nota: Malattie professionali e formazione al centro dei lavori del Comitato di coordinamento sulla sicurezza sul lavoro

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 4 dic. – Un focus sull’andamento delle malattie professionali e sulla formazione dei lavoratori in tema di sicurezza – Sono i due temi principali, affrontati nel corso della riunione del Comitato regionale di coordinamento sulla sicurezza sul lavoro previsto, convocato a Pescara dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.Dell’organismo, regolato dalla normativa nazionale, fanno parte i delegati degli Assessorati alla Formazione e al Lavoro, i Vigili del Fuoco e l’Autorità Marittima, i rappresentanti sindacali di Cgil Cisl, Uil e Usb, Inl, Inail, Inps, Arpa, Usmaf e Enac. Durante il confronto è emerso l’andamento in crescita delle denunce di malattia professionale, dato che per l’assessore Verì va attenzionato e analizzato accuratamente, con una particolare attenzione all’analisi dei dati per verificare quali siano le malattie professionali più frequentemente denunciate e le aree territoriali maggiormente interessate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I componenti del Comitato hanno chiesto l’istituzione di un gruppo di lavoro dedicato, composto anche da Inail, medici competenti e referenti regionali dei patronati. Si è discusso anche di percorsi di formazione rivolti a lavoratori, datori di lavoro e responsabili sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. E’ in corso di predisposizione un nuovo piano, curato dai Dipartimenti regionali Sanità e Formazione, che terrà conto anche della nuova disciplina nazionale che dovrà poi essere recepita dalla giunta regionale – si apprende dalla nota stampa. Anche su questo tema sarà costituito uno specifico gruppo di lavoro interistituzionale, così da orientare sia i datori di lavoro che gli enti di formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. 251204

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

