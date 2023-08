Regione Abruzzo, la nota: Maltempo Abruzzo: Marsilio e Imprudente, non si faccia confusione tra dissesto idrogeologico e danni alle colture.

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Posti in essere atti e azioni concrete a tutela del comparto

Pescara, 30 ago – “Si è fatta grande confusione: la dichiarazione dello ‘stato di emergenza’ da parte del governo nazionale per le province di Teramo, Chieti e Pescara, è relativa ai danni, segnalati dai Comuni alla Protezione civile regionale, danni generati dal dissesto idrogeologico e non a quelli causati dal maltempo al settore agricolo – Sui quali, soprattutto per quanto riguarda il Fucino, siamo concentrati con atti ed azioni concrete, non ultima la richiesta di calamità naturale”. È la replica del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e del suo vice con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, ai rilievi espressi e rilanciati in questi giorni – Nel sottolineare la necessità di evitare qualsiasi forma di strumentalizzazione e nell’invitare associazioni e addetti ai lavori “a comprendere appieno la complessità dei processi coinvolti nella gestione dei fondi da destinare alle situazioni di emergenza che hanno colpito la regione”, Marsilio e Imprudente spiegano come “Il governo ha riconosciuto alle tre province della regione Abruzzo (Pescara, Chieti e Teramo) una quota parte dei fondi per i danni connessi al dissesto idrogeologico, che riguarda frane, infrastrutture come strade e acquedotti – Interventi completamente distinti rispetto a quelli necessari per far fronte ai danni riportati dal comparto agricolo, per i quali è stata presentata dalla Regione Abruzzo una richiesta di stato di calamità al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida”. Nel documento inviato al governo in data 22 giugno 2023, è stato chiesto al ministro di intervenire sulle tante situazioni estremamente critiche causate dalle abbondanti precipitazioni piovose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Si fa riferimento prevalentemente al Fucino che ha riportato ingenti danni alle coltivazioni di patate, carote, ortaggi e altre colture – precisano ancora Marsilio e Imprudente – si apprende dalla nota stampa. Nella stessa nota si chiede di attivare interventi compensativi per i danni subiti dal comparto – aggiunge testualmente l’articolo online. Si richiede, altresì, l’anticipazione dei pagamenti diretti della Pac per sostenere le imprese agricole in difficoltà. Nel frattempo, la maggioranza di centrodestra in Regione ha stanziato somme cospicue in assestamento per finanziare la cd. ‘Cambiale agricola’ a supporto degli agricoltori danneggiati dal maltempo – recita il testo pubblicato online. Non c’è quindi nessuna dimenticanza della provincia aquilana e del Fucino – aggiunge testualmente l’articolo online. La polemica che ha tentato di mescolare l’emergenza del comparto agricolo con gli interventi sul dissesto idrogeologico è fuorviante e strumentale”. US230830

