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Regione Abruzzo, la nota: Maltempo ed emergenza idrica nel Vastese, Imprudente: “Attivate misure straordinarie”

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Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:“Abbiamo approvato in Giunta un provvedimento urgente per garantire l’approvvigionamento idrico nel vastese, duramente colpito dalla rottura dell’adduttore principale Trigno”.Lo annuncia il Vicepresidente della Giunta regionale con deleghe al Ciclo Idrico Integrato e all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, firmatario della proposta, sottolineando come l’intervento sia indispensabile per scongiurare il collasso dell’intero sistema produttivo dell’area, oltre che per garantire il servizio idrico alle comunità coinvolte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Parallelamente, sono stati attivati tavoli di monitoraggio e di lavoro permanenti che coinvolgono tutti gli attori istituzionali interessati, Consorzio di bonifica, Arap, Sasi  e le strutture regionali competenti, compresa la Protezione Civile regionale, al fine di coordinare gli interventi e seguire in tempo reale l’evoluzione della criticità.Il provvedimento autorizza, in via temporanea e straordinaria, il prelievo di acqua dal fiume Trigno, in località Pietrafracida, nel comune di Lentella, per una portata massima di circa 80 litri al secondo – L’autorizzazione resterà in vigore esclusivamente per il tempo necessario al ripristino dell’infrastruttura danneggiata, e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni.Resta fermo il rispetto delle normative ambientali vigenti, in particolare per quanto riguarda il deflusso minimo vitale, così come l’obbligo di effettuare tutti i trattamenti necessari a garantire la potabilità dell’acqua, sotto il controllo delle autorità sanitarie competenti.«Sono giorni di lavoro intenso e continuo – ha dichiarato Imprudente – Abbiamo attivato un coordinamento costante con tutti i soggetti coinvolti, attraverso tavoli operativi e di monitoraggio, per garantire risposte rapide ed efficaci – precisa il comunicato. L’obiettivo è evitare ripercussioni gravi sul tessuto economico e produttivo e assicurare la continuità di un servizio essenziale come l’acqua – si legge sul sito web ufficiale. Un ringraziamento sentito a tutti coloro che stanno lavorando incessantemente per superare l’emergenza »

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

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