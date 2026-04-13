Regione Abruzzo, la nota: Maltempo, Imprudente: attenzione per le aziende agricole che hanno subito danni

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Verona, 13 apr. – Si è tenuta questa mattina a Verona, in occasione del Vinitaly, una riunione della Commissione politiche agricole (CPA) delle Regioni e delle Province autonome – si apprende dalla nota stampa. Nel corso dell’incontro, il vicepresidente Emanuele Imprudente ha richiamato l’attenzione del Ministero dell’Agricoltura e del Governo sulla necessità di attivare con urgenza tutti gli strumenti disponibili per sostenere le aziende agricole colpite dagli eventi meteorologici dei giorni scorsi, che hanno interessato Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria – si legge sul sito web ufficiale. L’Abruzzo è stata la prima regione a deliberare lo stato di emergenza, successivamente riconosciuto dal Governo, che ha stanziato un primo intervento economico pari a 15 milioni di euro, destinato alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e privato danneggiato – aggiunge testualmente l’articolo online. Parallelamente, il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo ha predisposto un avviso rivolto alle aziende agricole per avviare una prima ricognizione dei danni subiti alle coltivazioni e alle infrastrutture – GILPET/260413

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it