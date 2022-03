Regione Abruzzo, la nota: Manifestazione balneari, Marsilio: “Regione Abruzzo sostiene balneari in tutte le sedi competenti”

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Roma, 10 mar – “La Regione Abruzzo sostiene la battaglia dei balneari in tutte le sedi, compresa quella giudiziaria – si apprende dal portale web ufficiale. Siamo infatti l’unica Regione in Italia che si è costituita in giudizio di fronte al Consiglio di Stato, nella causa purtroppo malamente persa e rispetto alla quale il Parlamento oggi deve dare delle risposte chiare per tutelare innanzitutto il valore dell’impresa che si è creata con decine di anni e generazioni di sacrifici.” Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo questa mattina nel corso della manifestazione delle Associazioni di categoria dei Balneari Sib e Fiba contro la legge che riforma il settore, tenuta a Piazza Santi Apostoli a Roma – si apprende dal portale web ufficiale. “Questa la posizione della Regione Abruzzo che continueremo a sostenere in tutte le sedi competenti, per questo oggi sono qui insieme nostri operatori, ai sindaci della costa, e al Consiglio regionale,” ha concluso Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. USFS 220310

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it