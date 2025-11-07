Regione Abruzzo, la nota: Manutenzioni straordinarie a Castellalto e Teramo: Magnacca, intervento storico di 2 milioni di euro di FSC

Dal sito della Regione Abruzzo:“Oggi diamo l’avvio, grazie al lavoro svolto dalla struttura di ARAP, a un lotto che vede l’impiego di circa 2 milioni di euro di FSC nell’area del comune di Castellato e di Teramo, iniziando a coprire soprattutto le aree più danneggiate”.Così ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività Produttive Tiziana Magnacca a margine della consegna dei lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria a servizio dell’agglomerato industriale di Teramo alla ditta aggiudicatrice dell’appalto, che ha visto la presenza del sindaco di Castellalto Aniceto Rocci, della consigliera regionale Marinella Rossi e del sub commissario Arap Roberto Romanelli, accompagnato dal direttore tecnico Nicola Bernabeo e dal responsabile dell’unità territoriale Antonio Della Croce – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Si tratta di un evento quasi storico – ha spiegato l’assessore – perché credo che gli asfalti non siano stati mai messi a sistema, rifatti o quantomeno interventi straordinari non ne sono stati fatti – aggiunge la nota pubblicata. Con questo intervento facciamo il tappetino bituminoso, che è il primo grande intervento per mettere in sicurezza le strade e garantire il senso di incolumità per i cittadini oltre che rendere più agevole lo spostamento delle merci sia in approvvigionamento per le nostre imprese che per i beni che poi partono dalle nostre imprese verso la distribuzione – Tentiamo di dare una mano concreta alle strutture insediative abruzzesi – ha concluso Magnacca – nel tentativo di ridurre quanto più possibile i costi di trasformazione che incidono pesantemente sulle imprese italiane in generale ed europee, vista la concorrenza e anche il tema dei dazi”.L’importo complessivo a base d’asta del primo intervento ammonta a € 1.964.475,39, finanziato con risorse assegnate alla Regione Abruzzo nell’ambito della programmazione FSC 2021-2027 e destinate ad ARAP per il miglioramento delle infrastrutture produttive – si apprende dalla nota stampa. Gli interventi, che potrebbero incorrere in momentanee sospensioni a causa della realizzazione di alcuni sottoservizi, interesseranno gradualmente gran parte delle aree industriali di Villa Zaccheo, Case Molino e Montecchia nel Comune di Castellalto (TE) e di Piane S. Atto nel Comune di Teramo e Canzano – aggiunge testualmente l’articolo online. I lavori non riguarderanno solo la posa del nuovo tappetino bituminoso, ma anche ampie risagomature dei tratti più danneggiati a causa di cedimenti o della presenza di sottoservizi realizzati nel tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. È inoltre previsto il ripristino della segnaletica orizzontale – si apprende dalla nota stampa. Nei prossimi mesi, in rapida successione ma attraverso distinti contratti attuativi, avranno inizio analoghi interventi anche nelle aree industriali di Piane S. Andrea (Comune di Atri) e Castelnuovo Vomano (Comune di Castellalto), così come negli agglomerati ricadenti nelle altre Unità Territoriali di ARAP.

