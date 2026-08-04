Regione Abruzzo, la nota: Marcinelle, 70 anni dopo: all’Aurum di Pescara il convegno “Oltre la miniera”

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Si è svolto, questa mattina, nella sala Europa dell’Aurum di Pescara il convegno “Oltre la miniera – Da Marcinelle al futuro”, promosso dall’assessore regionale al Lavoro Tiziana Magnacca in occasione del 70° anniversario della tragedia del Bois du Cazier, in cui persero la vita 262 minatori, tra cui 60 abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. L’appuntamento ha unito il ricordo dell’emigrazione italiana a un dibattito sui temi della sicurezza, dell’energia e delle nuove sfide del mercato del lavoro – recita il testo pubblicato online. “La tragedia di Marcinelle lasciò famiglie disorientate e nella miseria, ed è nostro dovere ricordarla senza cadere nella retorica, ma comprendendone la profonda attualità – ha dichiarato l’assessore Tiziana Magnacca -. Quei fatti ci richiamano al tema della sicurezza, da declinare sui luoghi di lavoro, nell’approvvigionamento energetico e nella gestione dei flussi migratori – Nessuno sviluppo economico può passare sulla pelle dell’uomo: garantire che chi esce per lavorare torni a casa la sera è un principio inderogabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Guardare ‘oltre la miniera’ significa costruire un Abruzzo sostenibile, capace di guidare la transizione verde e di sostenere le imprese con l’energia rinnovabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Allo stesso tempo, occorre affrontare con pragmatismo il tema dei flussi migratori: come ieri gli italiani emigravano per necessità, oggi i lavoratori stranieri svolgono mansioni essenziali in settori chiave come agricoltura ed edilizia – si apprende dal portale web ufficiale. Ringrazio i sindacati, le categorie economiche, la Camera di Commercio, il Comune di Manoppello e l’Ambasciata del Belgio: da un immenso dolore è nata una storia di reciproco riconoscimento e dignità, alle radici dell’Europa stessa”.L’incontro, moderato dal direttore del quotidiano “Il Centro” Luca Telese, ha visto la partecipazione del sindaco di Manoppello Giorgio De Luca, di Viktor Vermeire dell’Ambasciata del Belgio, del prof. Tonio Di Battista, dello storico Marco Patricelli, dei rappresentanti di Camera di Commercio e Confindustria, e dei segretari regionali di CGIL, CISL e UIL. A completare l’iniziativa, le musiche di Lara Molino, l’anteprima del podcast “Gli ultimi minatori” di Riva e Ravier e la mostra fotografica curata dallo stesso Ravier negli spazi dell’Aurum.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it