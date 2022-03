Regione Abruzzo, la nota: Marineria; caro gasolio, la solidarietà di Marsilio

Dal sito della Regione Abruzzo:

(Regflash)- Pescara,8 mar. “Esprimo la mia solidarietà alla marineria abruzzese che ha proclamato lo stato di agitazione per protestare contro il caro gasolio, che rischia di mettere in ginocchio l’intero comparto e in difficoltà economiche centinaia di famiglie – si apprende dalla nota stampa. L’esorbitante rincaro del carburante avvenuto in questi giorni deve essere seguito da adeguate misure urgenti a sostegno del comparto della pesca da parte del Governo“.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. U.S. 22/03/08

