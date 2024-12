Regione Abruzzo, la nota: Marsica e Fucino: Santangelo, offerta formativa specialistica al servizio della trasformazione agroalimentare

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:L’Aquila, 2 dic. – Oggi, in occasione del convegno marsicano dedicato all’innovazione e alla sostenibilità nel settore agroalimentare, l’assessore Santangelo ha presentato un ambizioso progetto di offerta formativa specialistica, volto a supportare la trasformazione agroalimentare nella Marsica – viene evidenziato sul sito web. La Marsica, infatti, con il Fucino al centro della sua economia agricola, è riconosciuta come una delle aree più produttive e strategiche per il settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Fucino, famoso per la sua straordinaria fertilità e per la qualità delle produzioni orticole, è un patrimonio di eccellenza che necessita di strumenti innovativi e competenze specialistiche per affrontare le attuali sfide legate alla sostenibilità, all’innovazione e alla competitività sui mercati globali.“Il nostro obiettivo – ha dichiarato l’assessore Roberto Santangelo – è quello di sviluppare un’offerta formativa che risponda alle peculiarità e alle necessità specifiche della Marsica e del Fucino, unendo tradizione e innovazione – si apprende dalla nota stampa. Investire nella formazione significa non solo preparare il nostro territorio alla trasformazione, ma anche creare nuove opportunità professionali per i nostri giovani.”L’assessore ha espresso un sentito ringraziamento ad Antonio Di Matteo, ideatore del progetto, per la sua visione e dedizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inoltre, ha voluto riconoscere il sostegno del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per l’importante impulso che ha dato al settore agroalimentare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un particolare ringraziamento è rivolto anche alle università abruzzesi coinvolte, in particolare all’Università di Teramo, per il loro fondamentale contributo nella progettazione dei corsi formativi – Santangelo ha inoltre sottolineato l’importanza del supporto ricevuto dai vertici di INPS e AGEA, che saranno partner strategici in questo percorso di crescita e innovazione – si apprende dalla nota stampa. “Il Distretto per l’Innovazione Agroalimentare nella Marsica – ha aggiunto Santangelo – rappresenta un’opportunità unica per favorire l’incontro tra università, centri di ricerca, imprese locali e istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. Dobbiamo creare un sistema formativo di eccellenza che supporti il trasferimento tecnologico e colleghi la formazione alle innovazioni più recenti nel settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”L’assessore ha concluso il suo intervento affermando che “il Fucino e la Marsica hanno tutte le potenzialità per diventare un laboratorio di innovazione agroalimentare a livello nazionale – si apprende dalla nota stampa. Con il giusto supporto, possiamo ambire a far diventare questa area un punto di riferimento per l’agroalimentare del futuro, con un modello replicabile in altre regioni.” US 241202

