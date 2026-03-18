Regione Abruzzo, la nota: Marsica: visita istituzionale del presidente Marsilio a Gioia dei Marsi e San Benedetto dei Marsi

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Gioia dei Marsi – Visita istituzionale oggi del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio nei comuni di Gioia dei Marsi e San Benedetto dei Marsi.Nel corso della visita il Presidente ha incontrato i sindaci Gianluca Alfonsi, primo cittadino di Gioia dei Marsi, e Antonio Cerasani, sindaco di San Benedetto dei Marsi, insieme ad amministratori e rappresentanti delle comunità locali – aggiunge la nota pubblicata. Gli incontri hanno rappresentato un momento di confronto sulle principali esigenze dei territori della Marsica e sulle prospettive di sviluppo, con particolare riferimento agli interventi regionali in corso e alle opportunità di crescita e valorizzazione dell’area – si apprende dal portale web ufficiale. «Il dialogo costante con i territori e con i sindaci – ha dichiarato il presidente Marsilio – è fondamentale per costruire politiche regionali sempre più aderenti alle esigenze delle comunità locali – precisa la nota online. La Marsica è un territorio strategico per l’Abruzzo e continueremo a lavorare insieme alle amministrazioni comunali per sostenere sviluppo, servizi e qualità della vita dei cittadini».A Gioia dei Marsi, dopo il passaggio in Comune, la visita è proseguita nel centro del paese con una tappa dedicata ai murales che caratterizzano l’abitato e all’associazione impegnata nelle lavorazioni artistiche all’uncinetto, espressione delle tradizioni locali – precisa il comunicato. Successivamente Marsilio ha visitato tre opifici del territorio attivi nella trasformazione dei prodotti agricoli.A San Benedetto dei Marsi il Presidente ha visitato il tratto di antica strada romana dell’antica Marruvium, testimonianza della storia millenaria del territorio marsicano – recita il testo pubblicato online. La visita è poi proseguita al Centro Studi “Sabina Santilli” della Lega del Filo d’Oro, luogo dedicato alla memoria della fondatrice e oggi punto di riferimento per le persone sordocieche e le loro famiglie – Le due visite isi inseriscono nell’ambito delle attività istituzionali di ascolto e confronto che il presidente Marsilio porta avanti con i territori e le amministrazioni locali.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it