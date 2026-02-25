- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
Attualità

Regione Abruzzo, la nota: Marsilio a Roma per presiedere la Conferenza delle Regioni su delega del Presidente Fedriga

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Roma, 25 febbraio 2026 – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha presieduto, su delega del Presidente Massimiliano Fedriga, la seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, anticipata a questo pomeriggio rispetto alla calendarizzazione originaria – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso dei lavori, la Conferenza ha esaminato i principali punti all’ordine del giorno in vista delle riunioni della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra i temi affrontati: il rinnovo dell’Accordo di collaborazione tra Dipartimento della Funzione Pubblica, SNA e Conferenza delle Regioni per lo sviluppo di percorsi formativi; l’attuazione dei servizi Next Generation eCall e Real Time Text (RTT) nell’ambito del Numero Unico di Emergenza europeo 112; e il posizionamento delle Regioni su SPID, anche in relazione al regime transitorio sull’interoperabilità degli sportelli unici

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

