Regione Abruzzo, la nota: Marsilio a Roma per presiedere la Conferenza delle Regioni su delega del Presidente Fedriga

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Roma, 25 febbraio 2026 – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha presieduto, su delega del Presidente Massimiliano Fedriga, la seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, anticipata a questo pomeriggio rispetto alla calendarizzazione originaria – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso dei lavori, la Conferenza ha esaminato i principali punti all’ordine del giorno in vista delle riunioni della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra i temi affrontati: il rinnovo dell’Accordo di collaborazione tra Dipartimento della Funzione Pubblica, SNA e Conferenza delle Regioni per lo sviluppo di percorsi formativi; l’attuazione dei servizi Next Generation eCall e Real Time Text (RTT) nell’ambito del Numero Unico di Emergenza europeo 112; e il posizionamento delle Regioni su SPID, anche in relazione al regime transitorio sull’interoperabilità degli sportelli unici

