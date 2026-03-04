Regione Abruzzo, la nota: Marsilio al Comitato europeo delle Regioni: evitare l’accorpamento tra fondi di coesione e fondi per l’agricoltura

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:“Un accorpamento dei fondi destinati alla coesione e di quelli all’agricoltura va evitato a tutti i costi: rischierebbe di innescare una contrapposizione tra agricoltori e territori, una lotta che non lascerebbe vincitori, ma solo sconfitti”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo nel dibattito con il Commissario europeo al Bilancio, Piotr Serafin, nel corso della seduta plenaria del Comitato europeo delle Regioni.Marsilio ha sottolineato la necessità di mantenere forte il principio di prossimità nelle scelte europee: “È necessario che le decisioni su come spendere le risorse sui territori vengano prese al livello più vicino ai cittadini, garantendo così trasparenza e responsabilità”.Nel suo intervento, il Presidente ha richiamato anche il tema dell’equilibrio tra le diverse tipologie di regioni beneficiarie dei fondi: “Le clausole di salvaguardia vanno estese a tutte e tre le categorie – regioni sviluppate, in transizione e meno sviluppate- per evitare che le aree interne e rurali vengano lasciate indietro”.“Le priorità che i cittadini ci chiedono con forza sono sicurezza, contrasto all’immigrazione illegale e competitività e stanno finalmente entrando con maggiore decisione nell’agenda europea e iniziando a riflettersi nelle scelte di bilancio”, ha concluso Marsilio, che è intervenuto anche in qualità di Presidente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) al Comitato delle Regioni.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it