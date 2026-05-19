Regione Abruzzo, la nota: Marsilio all’incontro su Aldo Moro nell’ambito di “L’Aquila città del libro”

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha partecipato questo pomeriggio, nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, al quinto appuntamento della rassegna “L’Aquila città del libro – Festival letterario aquilano off”, dedicato a una riflessione sugli anni del terrorismo e sul caso Moro – riporta testualmente l’articolo online. Al centro dell’incontro il dialogo con Valerio Cutonilli, autore del volume “Chi sparò ad Aldo Moro? Il 78 prima dell’omicidio Moro”, e con Luca Tarantelli, figlio dell’economista Ezio Tarantelli, ucciso dalle Brigate Rosse – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa ha rappresentato un momento di approfondimento e confronto sui temi della memoria, della ricerca della verità e delle ferite lasciate dagli anni della violenza politica in Italia – viene evidenziato sul sito web. All’incontro sono intervenuti anche il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e la consigliera comunale Claudia Pagliariccio –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it