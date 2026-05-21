Regione Abruzzo, la nota: Marsilio all’incontro su strage di Acca Larenzia nell’ambito di “L’Aquila città del libro”

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha partecipato, nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, al quinto appuntamento della rassegna “L’Aquila città del libro – Festival letterario aquilano off”, dedicato a una riflessione sugli anni del terrorismo – riporta testualmente l’articolo online. Al centro dell’incontro il dialogo con Valerio Cutonilli, autore del volume “Chi sparò ad Acca Larenzia? Il 78 prima dell’omicidio Moro”, e con Luca Tarantelli, figlio dell’economista Ezio Tarantelli, ucciso dalle Brigate Rosse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa ha rappresentato un momento di approfondimento e confronto sui temi della memoria, della ricerca della verità e delle ferite lasciate in quegli anni. All’incontro sono intervenuti anche il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e la consigliera comunale Claudia Pagliariccio – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it