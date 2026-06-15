Regione Abruzzo, la nota: Marsilio: aperto in Regione il tavolo sul progetto InVento Italia proposto da Renexia nel porto di Ortona.

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:L’Aquila, 15 giugno 2026 – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha attivato oggi, a L’Aquila, un tavolo di lavoro dedicato al progetto InVento Italia di Renexia, società del Gruppo Toto, finalizzato alla realizzazione in Abruzzo di un polo industriale integrato per la produzione di turbine eoliche destinate all’eolico offshore galleggiante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Renexia – ha spiegato il Presidente Marsilio aprendo i lavori – ha indicato l’area del porto di Ortona come scelta privilegiata per l’insediamento, dopo un percorso di analisi condotto nella piena autonomia dell’azienda – viene evidenziato sul sito web. La Regione ha il dovere di accompagnare questo percorso, mettendo attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti competenti e verificando le condizioni per rendere concretamente realizzabile l’investimento”.Nel corso dell’incontro, Renexia ha illustrato le criticità emerse sull’ipotesi di localizzazione nell’area di Vasto, legate in particolare alla distanza tra le aree disponibili e il porto, alla complessità degli attraversamenti della SS16 e della linea ferroviaria, alle limitazioni per il transito di carichi eccezionali, alla presenza di un unico accesso via terra al porto e alla difficoltà di garantire spazi adeguati per lo stoccaggio e la movimentazione delle componenti.Secondo quanto rappresentato dalla società, queste criticità incidono direttamente sulla sostenibilità industriale e logistica dell’insediamento, che richiede aree fronte mare, ampi spazi per assemblaggio e stoccaggio e collegamenti compatibili con la movimentazione di navicelle e pale eoliche di grandi dimensioni.“È un primo passo importante – ha aggiunto Marsilio – che accogliamo con soddisfazione, ma con i piedi ben piantati a terra – viene evidenziato sul sito web. Ora si apre una fase operativa complessa, nella quale bisognerà verificare tempi, procedure, interventi necessari e responsabilità di ciascun soggetto coinvolto – riporta testualmente l’articolo online. La Regione lavorerà per favorire il massimo coordinamento istituzionale”.Nel corso dell’incontro Riccardo Toto, Direttore Generale di Renexia, ha illustrato le linee principali del piano industriale, sottolineando il valore strategico del progetto per riportare in Italia capacità manifatturiera in un settore considerato decisivo per la transizione energetica, la sicurezza energetica nazionale e lo sviluppo di una filiera industriale ad alto contenuto tecnologico – riporta testualmente l’articolo online. Secondo quanto rappresentato dalla società, InVento Italia potrebbe favorire il coinvolgimento di imprese e professionalità del territorio e accompagnare la riconversione di comparti industriali esistenti, in particolare quello dell’automotive, oggi interessato da una significativa fase di crisi e trasformazione – si apprende dalla nota stampa. Il progetto prevede un investimento complessivo stimato in circa 850 milioni di euro, comprensivo degli interventi infrastrutturali portuali, e un impatto occupazionale di oltre 3.100 posti di lavoro diretti e circa 2.000 nell’indotto – recita il testo pubblicato online. Uno dei punti centrali del tavolo è stato l’avvio di un percorso istituzionale fondato su un accordo di programma, quale strumento di coordinamento tra Regione, Comune, Autorità di sistema portuale, amministrazioni competenti e soggetto proponente – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’obiettivo è definire in un’unica cornice procedurale gli interventi infrastrutturali, urbanistici, portuali e amministrativi necessari alla realizzazione del polo industriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questo quadro, è stata condivisa anche la necessità di individuare un Commissario speciale per accelerare le procedure e garantire tempi compatibili con la dimensione strategica dell’investimento – riporta testualmente l’articolo online. “Dobbiamo capire con precisione – ha sottolineato il Presidente – che cosa è necessario realizzare perché questo insediamento possa prendere corpo e perché, nel più breve tempo possibile, si possa arrivare al cantiere per la piattaforma sulla quale costruire la fabbrica – Per quanto dipende dalla Regione, faremo la nostra parte, anche nelle relazioni istituzionali con il Governo nazionale e, se necessario, con il livello europeo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’accordo di programma e l’individuazione di un Commissario speciale possono rappresentare gli strumenti più adeguati per evitare frammentazioni, sovrapposizioni e rallentamenti amministrativi”.Il tavolo avviato oggi servirà ora a definire il quadro delle esigenze tecniche, urbanistiche, portuali e amministrative, individuando i passaggi necessari per verificare la concreta fattibilità dell’insediamento e accompagnare il percorso verso la decisione finale – si apprende dalla nota stampa. Al tavolo hanno partecipato, per la Regione Abruzzo, oltre al Presidente Marsilio, l’assessore Tiziana Magnacca e il Consigliere delegato Nicola Campitelli, il capo di gabinetto Stefano Cianciotta, il direttore generale Vincenzo Rivera e i direttori di dipartimento Pierpaolo Pescara e Germano De Sanctis. Presenti anche il Comune di Ortona, con il Sindaco Angelo Di Nardo e il Vicesindaco Simone Ciccotelli, e l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, con il Commissario straordinario Vincenzo Garofalo e il Segretario generale Salvatore Minervino – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it