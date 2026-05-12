Regione Abruzzo, la nota: Marsilio, Blockhaus salita simbolo del ciclismo mondiale: Abruzzo protagonista con la sua storia, i suoi paesaggi e la sua capacità organizzativa

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:È stata presentata oggi a Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, la tappa abruzzese del Giro d’Italia 2026 con arrivo sul Blockhaus, e la successiva partenza da Chieti insieme alla partecipazione del Team Abruzzo al Giro-E 2026. All’incontro hanno preso parte il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e Maurizio Formichetti, referente RCS Sport per l’Abruzzo – Nel corso della presentazione è stato ripercorso il forte legame tra il Giro d’Italia e l’Abruzzo, a partire dall’arrivo sul Blockhaus, una delle salite più iconiche della corsa rosa – si legge sul sito web ufficiale. Una storia iniziata nel 1967 con la vittoria di Eddy Merckx e proseguita negli anni con altri passaggi e arrivi che hanno contribuito a rendere il massiccio della Maiella uno dei simboli del grande ciclismo internazionale, come nelle edizioni del 2009, 2017 e 2022. Il 15 maggio è previsto l’arrivo in salita sul Blockhaus (Mamma Rosa) dopo la tappa più lunga dell’edizione (246 km da Formia), mentre il 16 maggio la corsa ripartirà da Chieti in direzione Marche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La salita verso il Blockhaus avverrà dal versante di Roccamorice, considerato il più impegnativo, con pendenze che raggiungono anche il 20 per cento – riporta testualmente l’articolo online. La partenza della tappa da Chieti rappresenterà inoltre un ulteriore richiamo alla lunga tradizione che lega la città teatina al Giro d’Italia sin dalla prima edizione del 1909. Piazza San Giustino ospiterà la partenza della carovana rosa e l’accoglienza delle squadre e dei corridori.“Il ritorno del Giro d’Italia sul Blockhaus – ha dichiarato Marsilio – rappresenta un’occasione straordinaria di promozione per l’intero Abruzzo – Parliamo di una montagna entrata nella storia del ciclismo mondiale, capace di unire fascino paesaggistico, sfida sportiva e grande partecipazione popolare – si apprende dalla nota stampa. Eventi come questo rafforzano l’immagine della nostra regione e valorizzano territori di straordinaria bellezza come la Maiella e l’area teatina”.Il presidente ha inoltre sottolineato il valore della partecipazione abruzzese al Giro-E, la manifestazione dedicata alle biciclette a pedalata assistita che si svolge parallelamente al Giro d’Italia – viene evidenziato sul sito web. Per il terzo anno consecutivo sarà infatti presente il Team Abruzzo, che prenderà parte alla tappa Roccaraso-Blockhaus per poi proseguire il percorso fino all’arrivo finale di Roma del 31 maggio 2026.Maurizio Formichetti ha presentato il percorso e le caratteristiche tecniche soffermandosi sul valore storico e sportivo della manifestazione –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it