Regione Abruzzo, la nota: Marsilio: “Comitato Europeo delle Regioni per 30 anni garante dei territori e delle diversità che rendono unica l’Europa”

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Bruxelles, 20 nov. – “Il Comitato Europeo delle Regioni ha svolto un ruolo essenziale nel dare voce alle realtà locali e regionali, creando un collegamento diretto con le comunità. È una garanzia per preservare l’importanza dei territori e la diversità che rende unica l’Europa – ”Con queste parole Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo e del Gruppo ECR al Comitato delle Regioni, è intervenuto oggi durante la sessione plenaria celebrativa del trentennale del Comitato delle Regioni – precisa il comunicato. L’assemblea odierna, che segna la conclusione della legislatura, ha avuto un rilievo particolare per la presenza della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e per i contributi video della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e del futuro Presidente del Consiglio Antonio Costa – viene evidenziato sul sito web. Nel corso dell’intervento, Marsilio ha inoltre evidenziato l’urgenza di interventi concreti per i settori chiave dell’economia europea: “Questo anniversario cade in un momento cruciale, con il nuovo mandato della Commissione Europea che deve dare slancio a politiche capaci di sostenere settori economici strategici – L’agricoltura e l’automotive, in particolare, necessitano di politiche basate sulla neutralità tecnologica, libere da regolamentazioni inutilmente restrittive e aperte all’innovazione – ” FSUS112024

