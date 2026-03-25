Regione Abruzzo, la nota: Marsilio: “Da Paolo Colli una lezione attuale, ambiente e sviluppo possono convivere”

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Roma, 25 marzo 2026 – “Sono Presidente di una Regione che è la Regione verde d’Europa, con oltre il 30% del territorio tutelato da parchi e riserve, ma anche una delle realtà più industrializzate del Centro-Sud, sede di eccellenze scientifiche e tecnologiche come il Fucino e i Laboratori del Gran Sasso: in questo vedo un elemento profondamente colliano”. Così il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo oggi alla Camera dei Deputati al convegno “L’ambiente non può attendere – Paolo Colli e Fare Verde: un viaggio nel pensiero ecologista”, promosso a Montecitorio in ricordo del fondatore di Fare Verde – recita la nota online sul portale web ufficiale. Marsilio ha ricordato Paolo Colli come “un maestro vero”, capace di trasmettere “rigore etico senza bigottismo” e una visione dell’ambientalismo concreta, non ideologica, radicata nella cultura politica della destra italiana – viene evidenziato sul sito web. “Ci ha insegnato – ha detto Marsilio – che difesa della natura, del paesaggio e sviluppo economico compatibile possono stare insieme”.Infine, il Presidente ha richiamato un episodio per lui particolarmente toccante, maturato nella sua esperienza alla guida della Protezione civile regionale: la scoperta, in Abruzzo, di un modulo antincendio per pick-up denominato “Poldo”, soprannome di Paolo Colli, scelto in suo omaggio da chi lo ha brevettato – riporta testualmente l’articolo online. Un segno concreto di una memoria ancora viva, capace di tradursi ancora oggi in impegno, servizio e difesa del territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Paolo – ha concluso Marsilio – ha lasciato un’eredità enorme, umana, culturale e politica”. FS 260325

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it