Regione Abruzzo, la nota: Marsilio e la ministra Santanchè agli Stati Generali del Turismo all’Aurum di Pescara

Dal sito della Regione Abruzzo:Il Presidente, Abruzzo pronto al salto di qualità grazie anche ai numeri dell’aeroportoSi sono svolti all’Aurum di Pescara gli Stati Generali del Turismo, appuntamento che ha riunito istituzioni, operatori e stakeholder del settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’incontro hanno partecipato il Presidente della Regione, Marco Marsilio, il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e il Sottosegretario alla Presidenza con delega al Turismo Daniele D’Amario – Presenti anche il vicepresidente, Emanuele Imprudente, e l’assessore all’Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis. Nel suo intervento, Marsilio ha ribadito il raggiungimento di un risultato storico per il sistema aeroportuale regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il turismo è nato prima di noi, – ha detto – ma oggi l’Abruzzo ha finalmente tutte le caratteristiche per competere con le regioni più strutturate del Paese – Abbiamo superato il milione di passeggeri all’aeroporto d’Abruzzo, un traguardo mai raggiunto prima – viene evidenziato sul sito web. Ora – ha proseguito – puntiamo a toccare almeno quota 1 milione 300 mila passeggeri nel 2026, con incrementi che potrebbero andare dal 15 al 30%. È il frutto di una strategia chiara, – ha sottolineato – di scelte coraggiose e di un lavoro che sta portando risultati concreti”. Marsilio ha poi rimarcato l’importanza di colmare alcune carenze strutturali.“L’assenza di alcune infrastrutture e servizi ci fa perdere opportunità preziose – ha detto – Dobbiamo innalzare la qualità dell’offerta per attrarre turismo di alto livello, garantendo standard paragonabili a quelli di Toscana e Lombardia – Serve uno sforzo condiviso, più fiducia e più coraggio negli investimenti”.Il Presidente ha poi evidenziato come gli interventi avviati negli ultimi anni – dagli impianti sciistici alla riqualificazione delle località turistiche – stiano già generando benefici.“Chi ha investito nel ricettivo, nel benessere e nella qualità – ha osservato – vede già i risultati – precisa il comunicato. Non si tratta di un fenomeno episodico: questa crescita può durare nel tempo e rafforzare in modo significativo il turismo – riporta testualmente l’articolo online. Marsilio ha concluso sottolineando la necessità di un percorso di sviluppo unitario e diffuso – riporta testualmente l’articolo online. “Vogliamo che tutto l’Abruzzo diventi territorio di turismo, non solo alcune città o aree già note – ha ripreso – serve una crescita equilibrata che coinvolga costa, montagna e aree interne – si apprende dalla nota stampa. Stiamo lavorando con un disegno organico, investendo per colmare ritardi storici e rendere la nostra regione sempre più competitiva”.Il Ministro Daniela Santanchè, dal canto suo, ha espresso apprezzamento per la strategia regionale confermando la piena collaborazione del Ministero – Al termine della mattinata, il Sottosegretario D’Amario, dopo aver ribadito l’impegno comune per consolidare i risultati e rafforzare l’attrattività dell’Abruzzo a livello nazionale e internazionale, ha donato alla ministra Santanchè una “presentosa”, tradizionale gioiello abruzzese “che tutti gli abruzzesi conoscono e che rappresenta la nostra identità”, ha concluso D’Amario per suggellare il rapporto di collaborazione tra la massima istituzione regionale e il Ministero del Turismo – riporta testualmente l’articolo online.

