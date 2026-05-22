Regione Abruzzo, la nota: Marsilio e Verì inaugurano la Casa della Comunità di Cepagatti: Sanità più vicina ai cittadini

Dal sito della Regione Abruzzo:– Cepagatti, 22 mag. – È stata inaugurata questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e dell’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, la nuova Casa della Comunità di Cepagatti, la prima struttura di questo genere attivata dalla ASL di Pescara nell’ambito del potenziamento della sanità territoriale previsto dal PNRR.La struttura, già operativa, è ospitata al secondo piano del CERS di Cepagatti, recentemente ristrutturato grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e rappresenta un presidio dedicato all’assistenza di prossimità, con servizi sanitari e sociosanitari integrati rivolti ai cittadini del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla cerimonia hanno partecipato anche le autorità regionali e locali, insieme alla Direzione della ASL di Pescara – Nel corso dell’inaugurazione è stato evidenziato come la Casa della Comunità garantirà un’offerta multidisciplinare con medici, infermieri, specialisti e operatori sanitari, mettendo a disposizione strumenti diagnostici e assistenza continuativa per rispondere ai bisogni della popolazione senza la necessità di ricorrere sempre agli ospedali.“Le Case della Comunità hanno un ruolo fondamentale – ha dichiarato il presidente Marsilio – perché per troppo tempo la sanità pubblica si è concentrata quasi esclusivamente sugli ospedali, con il risultato che i pronto soccorso finiscono inevitabilmente sotto pressione – Queste strutture territoriali, invece, consentono di offrire assistenza sanitaria di prossimità attraverso un modello multidisciplinare che mette insieme medici, infermieri, specialisti e operatori sanitari – precisa la nota online. Il cittadino può così trovare risposte adeguate ai propri bisogni vicino casa, in maniera continuativa e integrata”.Il presidente della Regione ha inoltre sottolineato l’importanza del confronto aperto a livello nazionale sul riparto delle risorse sanitarie – si apprende dalla nota stampa. “Lunedì è convocato il tavolo per definire i nuovi parametri della ripartizione del fondo sanitario nazionale – si apprende dalla nota stampa. È già un risultato importante essere riusciti a sollevare il problema e ad aprire un confronto concreto su criteri che devono tenere conto delle reali esigenze dei territori”.L’assessore Verì ha ribadito il valore strategico della medicina territoriale e dell’integrazione tra servizi sanitari e sociosanitari, indicando la Casa della Comunità di Cepagatti come modello di riferimento per il rafforzamento dell’assistenza sul territorio regionale – si apprende dalla nota stampa. KS 260522

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it