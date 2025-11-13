Regione Abruzzo, la nota: Marsilio e Verì inaugurano la nuova risonanza magnetica all’Ospedale di Pescara

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Il presidente della Regione, Marco Marsilio, e l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, hanno inaugurato, questa mattina, la nuova risonanza magnetica 1,5 Tesla nella UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Alla cerimonia hanno partecipato il direttore generale della ASL di Pescara, Vero Michitelli, rappresentanti della Direzione Strategica, autorità civili e sanitarie del territorio e il personale sanitario e tecnico dell’UOC Radiologia – si apprende dal portale web ufficiale. La nuova apparecchiatura rappresenta un importante passo avanti per la diagnostica per immagini del presidio, permettendo esami ad alta definizione, tempi di acquisizione ridotti e maggiore comfort per i pazienti – aggiunge la nota pubblicata. L’installazione della risonanza magnetica rientra nel più ampio programma di ammodernamento tecnologico della ASL di Pescara, volto a migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi sanitari offerti alla cittadinanza – “Con l’inaugurazione di questa risonanza magnetica 1,5 Tesla – ha affermato Marsilio – raggiungiamo un risultato significativo rispetto alle scadenze del PNRR, dimostrando efficienza e puntualità. Questo nuovo macchinario si aggiunge a quelli già presenti – ha proseguito-e ne rafforza la capacità, garantendo diagnosi più precise e accurate, tempi di esecuzione più rapidi e un numero maggiore di prestazioni giornaliere, contribuendo concretamente a ridurre le liste d’attesa – si legge sul sito web ufficiale. Proprio ieri, insieme all’assessore Verì, abbiamo deliberato ulteriori assunzioni per la stabilizzazione del personale precario – recita il testo pubblicato online. Dal 2019 ad oggi, la Regione Abruzzo ha assunto oltre 6.000 figure tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari e amministrativi, rafforzando in maniera significativa la nostra sanità”.Questo potenziamento, naturalmente, comporta investimenti importanti: quasi 50 milioni di euro in più ogni anno per il personale, a cui si aggiungono risorse per nuovi macchinari e strutture ospedaliere, come i 105 milioni stanziati per il nuovo ospedale di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. “Tutto ciò – ha ricordato il Presidente- dimostra che la sanità abruzzese cresce, investe e si rinnova, con l’obiettivo di garantire servizi migliori e più rapidi ai cittadini.”La cerimonia si è conclusa con la presentazione delle caratteristiche innovative della nuova apparecchiatura da parte del personale dell’UOC Radiologia – si apprende dal portale web ufficiale.

