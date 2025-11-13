- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 13, 2025
Attualità

Regione Abruzzo, la nota: Marsilio e Verì inaugurano la nuova risonanza magnetica all’Ospedale di Pescara

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Il presidente della Regione, Marco Marsilio, e l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, hanno inaugurato, questa mattina, la nuova risonanza magnetica 1,5 Tesla nella UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Pescara – si legge sul sito web ufficiale.  Alla cerimonia hanno partecipato il direttore generale della ASL di Pescara, Vero Michitelli, rappresentanti della Direzione Strategica, autorità civili e sanitarie del territorio e il personale sanitario e tecnico dell’UOC Radiologia – si apprende dal portale web ufficiale.  La nuova apparecchiatura rappresenta un importante passo avanti per la diagnostica per immagini del presidio, permettendo esami ad alta definizione, tempi di acquisizione ridotti e maggiore comfort per i pazienti – aggiunge la nota pubblicata. L’installazione della risonanza magnetica rientra nel più ampio programma di ammodernamento tecnologico della ASL di Pescara, volto a migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi sanitari offerti alla cittadinanza – “Con l’inaugurazione di questa risonanza magnetica 1,5 Tesla – ha affermato Marsilio – raggiungiamo un risultato significativo rispetto alle scadenze del PNRR, dimostrando efficienza e puntualità. Questo nuovo macchinario si aggiunge a quelli già presenti – ha proseguito-e ne rafforza la capacità, garantendo diagnosi più precise e accurate, tempi di esecuzione più rapidi e un numero maggiore di prestazioni giornaliere, contribuendo concretamente a ridurre le liste d’attesa – si legge sul sito web ufficiale. Proprio ieri, insieme all’assessore Verì, abbiamo deliberato ulteriori assunzioni per la stabilizzazione del personale precario – recita il testo pubblicato online. Dal 2019 ad oggi, la Regione Abruzzo ha assunto oltre 6.000 figure tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari e amministrativi, rafforzando in maniera significativa la nostra sanità”.Questo potenziamento, naturalmente, comporta investimenti importanti: quasi 50 milioni di euro in più ogni anno per il personale, a cui si aggiungono risorse per nuovi macchinari e strutture ospedaliere, come i 105 milioni stanziati per il nuovo ospedale di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. “Tutto ciò – ha ricordato il Presidente- dimostra che la sanità abruzzese cresce, investe e si rinnova, con l’obiettivo di garantire servizi migliori e più rapidi ai cittadini.”La cerimonia si è conclusa con la presentazione delle caratteristiche innovative della nuova apparecchiatura da parte del personale dell’UOC Radiologia – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

