mercoledì, Novembre 26, 2025
Attualità

Regione Abruzzo, la nota: Marsilio e Verì inaugurano quattro sale del nuovo Blocco operatorio dell’Ospedale di Pescara

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Sono state inaugurate, questa mattina, quattro sale del nuovo Blocco operatorio dell’Ospedale di Pescara, una struttura moderna e altamente tecnologica che rappresenta un importante passo avanti nel potenziamento dei servizi sanitari del territorio – riporta testualmente l’articolo online. All’evento hanno partecipato il presidente della Regione, Marco Marsilio, l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, oltre al direttore generale della ASL di Pescara, Vero Michitelli – precisa la nota online. Al taglio del nastro ed alla visita degli spazi completamente rinnovati, hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ed il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Il nuovo complesso operatorio è stato progettato per garantire standard elevati di efficienza, sicurezza e qualità delle cure, grazie a strumentazioni di ultima generazione e a percorsi clinico-assistenziali ottimizzati.Per Marsilio “questo intervento rientra in un programma articolato di ristrutturazione e di ampliamento delle sale operatorie nella qualità e nella quantità. Al termine di questo programma, di cui oggi consegniamo le prime quattro sale operatorie completamente rimodernate, – ha spiegato- l’ospedale di Pescara avrà un numero maggiore di sale operatorie, saranno tutte modernissime, efficientissime, dotate delle migliori attrezzature, alcune di queste attrezzate specificamente per utilizzare la robotica, in particolare il robot “da Vinci”, che è il sistema più avanzato oggi in uso – Questo naturalmente migliorerà non solo la qualità degli interventi, che saranno eseguiti con maggiore sicurezza — le infezioni nelle sale operatorie sono uno dei nemici da combattere più presenti e più pericolosi — ma l’aumento del numero di sale e la maggiore funzionalità con cui sono state ripensate e ristrutturate – ha concluso – garantirà anche tempi più veloci e maggiore possibilità di intervento per migliorare la quantità e la qualità delle prestazioni.” 

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

