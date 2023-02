Regione Abruzzo, la nota: Marsilio in riunione al MIT, tavolo tecnico con ASPI

- Advertisement -

Roma 9 feb. – “Alla presenza del Ministro Salvini, abbiamo oggi preso l’impegno di istituire un tavolo tecnico con ASPI e la struttura tecnica del MIT, con l’obiettivo di rimodulare l’agenda dei cantieri sulle nostre autostrade – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ stato un incontro molto costruttivo, per garantire al più presto una soluzione di buon senso ai troppi cantieri autostradali, in particolare quelli dell’A14.” Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dell’incontro convocato questa mattina dal Ministro per Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, presso la sede del Ministero – recita il testo pubblicato online.

Marsilio ha riferito di aver inoltre “chiesto al Ministro di intervenire sul alcune norme che oggi ci costringono a fare troppi cantieri, tutti insieme, su tratte con traffico intenso – Con il risultato che, per eliminare un rischio potenziale, si crea un rischio molto concreto che continua a produrre morti sulle nostre strade – Ringrazio il Ministro Salvini per aver dato subito seguito alla mia precedente richiesta, e quella del Presidente delle Marche Acquaroli, di affrontare al più presto il tema della pericolosità dell’A14 e più in generare della fragilità di questa importante infrastruttura autostradale che, servendo da collegamento per l’intera costa adriatica, ha urgentemente bisogno della realizzazione di una terza corsia – viene evidenziato sul sito web. Dobbiamo infatti pretendere che anche l’Abruzzo possa usufruire di infrastrutture degne del 21° secolo e che possa guardare al futuro con un sistema stradale e ferroviario capaci di sostenere il traffico e di permettere a cittadini e aziende di poter vivere e prosperare sul nostro territorio con lo stesso diritto di mobilità garantito sulla costa tirrenica,” ha concluso Marsilio – recita il testo pubblicato online. USFS230209

