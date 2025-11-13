Regione Abruzzo, la nota: Marsilio in visita alle sedi dell’AGBE – Associazione Genitori Bambini Emopatici – di Pescara

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha fatto visita, questo pomeriggio, alle case accoglienza dell’AGBE – Associazione Genitori Bambini Emopatici – di Pescara, realtà attiva dal 2000 nel sostegno ai bambini affetti da leucemie, tumori solidi e altre malattie del sangue, e alle loro famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ad accoglierlo sono stati il presidente dell’AGBE, Achille Di Paolo Emilio, e il vicepresidente Giovanbattista Colangelo che hanno illustrato al presidente Marsilio le attività dell’associazione, tra cui il supporto integrato alle famiglie durante il ricovero e il day-hospital pediatrico – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, sono attivi servizi gratuiti come il trasporto “Casa-Ospedale-Casa” per i piccoli pazienti e i loro genitori e due strutture di accoglienza (case alloggio) con spazi comuni per migliorare la degenza – si apprende dal portale web ufficiale. L’associazione opera per alleviare le problematiche psicofisiche ed emotive dei bambini, abbattere la solitudine della malattia, sostenere le famiglie e favorire il reinserimento nella vita quotidiana e scolastica – viene evidenziato sul sito web. Durante la visita, Marsilio, accompagnato dal consigliere regionale, Vincenzo D’Incecco, ha voluto testimoniare direttamente l’attenzione e la vicinanza della Regione ad una realtà che rappresenta un esempio di impegno civile e sanitario – recita il testo pubblicato online. Il presidente Marsilio, in particolare, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’AGBE, evidenziando l’importanza del volontariato, dell’assistenza integrata e della collaborazione tra istituzioni e terzo settore per garantire una qualità della vita migliore ai piccoli pazienti e alle loro famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

