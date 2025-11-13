- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 13, 2025
Attualità

Regione Abruzzo, la nota: Marsilio in visita alle sedi dell’AGBE – Associazione Genitori Bambini Emopatici – di Pescara

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha fatto visita, questo pomeriggio, alle case accoglienza dell’AGBE – Associazione Genitori Bambini Emopatici – di Pescara, realtà attiva dal 2000 nel sostegno ai bambini affetti da leucemie, tumori solidi e altre malattie del sangue, e alle loro famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ad accoglierlo sono stati il presidente dell’AGBE, Achille Di Paolo Emilio, e il vicepresidente Giovanbattista Colangelo che hanno illustrato al presidente Marsilio le attività dell’associazione, tra cui il supporto integrato alle famiglie durante il ricovero e il day-hospital pediatrico – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, sono attivi servizi gratuiti come il trasporto “Casa-Ospedale-Casa” per i piccoli pazienti e i loro genitori e due strutture di accoglienza (case alloggio) con spazi comuni per migliorare la degenza – si apprende dal portale web ufficiale. L’associazione opera per alleviare le problematiche psicofisiche ed emotive dei bambini, abbattere la solitudine della malattia, sostenere le famiglie e favorire il reinserimento nella vita quotidiana e scolastica – viene evidenziato sul sito web. Durante la visita, Marsilio, accompagnato dal consigliere regionale, Vincenzo D’Incecco, ha voluto testimoniare direttamente l’attenzione e la vicinanza della Regione ad una realtà che rappresenta un esempio di impegno civile e sanitario – recita il testo pubblicato online. Il presidente Marsilio, in particolare, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’AGBE, evidenziando l’importanza del volontariato, dell’assistenza integrata e della collaborazione tra istituzioni e terzo settore per garantire una qualità della vita migliore ai piccoli pazienti e alle loro famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

